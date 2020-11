Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt weer

Opnieuw is het aantal nieuwe coronabesmettingen gestegen. Het afgelopen etmaal zijn bij het RIVM 5658 positieve testuitslagen gemeld. Dat zijn er 232 meer dan woensdag. Op dinsdag meldde het instituut 4682 positieve tests. Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 89. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 76 sterfgevallen gemeld.

Sinds het begin van deze maand daalde het aantal nieuwe besmettingen gestaag, van ruim tienduizend op 30 oktober, naar iets meer dan vierduizend begin deze week. Daarna boog de grafiek weer omhoog. Dat had te maken met de aanlevering van cijfers door de GGD’s; de uitslagen werden niet snel genoeg doorgegeven. Het is de vraag in hoeverre die storing nog doorwerkt in de huidige cijfers. Zitten er nog steeds nagekomen meldingen tussen, of is de daling toch beduidend minder sterk dan zich aan het begin van de week liet aanzien?

Er zijn 220 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn 10 nieuwe opnames minder dan woensdag werden gemeld. In totaal liggen er nu 2201 mensen met corona in het ziekenhuis, woensdag waren dat er 2277.

Op de intensive care werden 31 nieuwe patiënten opgenomen, dat zijn er vijf minder dan gisteren. In totaal liggen nu 595 mensen op de ic, 11 minder dan woensdag.

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus vastgesteld bij ruim 430.000 mensen in Nederland. Van iets meer dan 8300 mensen is bekend dat ze aan de besmetting zijn overleden.