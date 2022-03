Het aantal coronabesmettingen stijgt, moeten we ons daar nog zorgen over maken?

Het aantal Nederlanders bij wie een besmetting werd vastgesteld, steeg van zo’n 27.000 afgelopen zondag naar ruim 48.000 woensdag, en waarschijnlijk neemt het aantal positieve tests donderdag nog wat verder toe. GGD’en in het hele land zien een toename van het aantal mensen dat zich laat testen.

Carnaval heeft waarschijnlijk een rol gespeeld: groepen mensen dicht bij elkaar zijn nu eenmaal een warm bad voor het virus. Omikron heeft een incubatietijd van twee of drie dagen, en voor veel feestvierders begon carnaval afgelopen vrijdag of zaterdag. De GGD’en in het noorden van het land zien ook een toename van het aantal tests, dit heeft er volgens koepel GGD-GHOR mee te maken met het wintersportseizoen.

De betekenis van de cijfers is veranderd

“Het zou kunnen dat we ook zonder carnaval en wintersport een toename zouden zien, vanwege de versoepelingen van afgelopen vrijdag”, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. “Mensen komen weer bij elkaar in cafés, er zijn weer festivals.”

Het aantal positieve tests daalde juist flink de afgelopen weken. Maar de betekenis van die cijfers is door de omikronvariant flink veranderd. Toen in november recordhoogtes van 16.000 en later meer dan 20.000 positieve tests per dag gehaald werden, was dat reden voor bezorgdheid: de ziekenhuizen dreigden opnieuw overbelast te raken.

Hoe anders was dat begin vorige maand, toen het aantal vastgestelde besmettingen piekte op meer dan 100.000 per dag, zonder grote problemen in de ziekenhuizen. Het dagelijkse aantal opnames van mensen door covid – of vanwege een andere ziekte mét covid – bleef steken op rond de tweehonderd per dag. Ter vergelijking: bij eerdere golven liep dat op tot meer dan driehonderd opnames per dag. Het aantal ic-opnames bleef onder de twintig per dag, waar dat eerder meer dan vijftig was.

‘We hebben meer groepsimmuniteit opgebouwd’

“Die piek van meer dan 100.000 besmettingen per dag heeft niet veel ellende veroorzaakt”, zegt Rosendaal. “Bij dat aantal zijn we nu nog lang niet. En zelfs al zou het dagelijkse aantal besmettingen oplopen tot 200.000, dan denk ik nog niet dat daar veel narigheid van komt. Hoe verder we komen in de tijd, des te meer groepsimmuniteit hebben we opgebouwd door vaccinatie en eerdere infecties. Die beschermt misschien niet tegen besmetting, maar wel tegen ic-opname.”

Het Outbreak Management Team hield er in zijn laatste advies aan het kabinet op 14 februari nog rekening mee dat op de omikronpiek 3000 patiënten tegelijkertijd in de ziekenhuizen zouden liggen, maar sindsdien ontwikkelen de ziekenhuiscijfers zich nog veel gunstiger dan op dat moment werd voorspeld. Het aantal bezette Covid-bedden bleef vorige maand onder de 1700. Het ligt nu op ruim 1400. Rosendaal is daarom optimistisch. “Die 3000: het lijkt me niet dat dat nog gaat gebeuren.”

De uitval van medewerkers – die thuis moeten blijven na een positieve coronatest – kan het de ziekenhuizen wel lastig maken. De zorg krijgt daar nu mogelijk weer meer mee te maken, net zoals vorige maand.

Lees ook:

Jupijn en Madeleine vinden het tijd voor corona-verzoening. ‘We moeten elkaar vergeven’

Met het verdwijnen van de laatste coronamaatregelen roept premier Rutte op tot verzoening. Goed idee, vinden critici Jupijn Haffmans en Madeleine Gibson.