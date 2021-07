Het aantal coronabesmettingen stijgt: hoe erg is dat eigenlijk?

Alsof de geschiedenis zich herhaalt. Het virus leek onder controle, veel maatregelen werden opgeheven en het aantal besmettingen steeg weer. Afgelopen week telde het RIVM 8541 nieuwe gevallen, een verdubbeling ten opzichte van de week ervoor. Dinsdag werden er 2253 positieve tests gemeld, drie keer zoveel als een week eerder. Zo hard ging het vorig jaar niet. Toen begonnen de grafieken pas anderhalve maand na de versoepelingen te stijgen.

Toch vindt Susan van den Hof, epidemioloog van het RIVM, de cijfers nog niet alarmerend. “Het is een duidelijk signaal dat we moeten oppassen, dat we er nog niet zijn. Maar zolang we ons aan de maatregelen houden en doorgaan met vaccineren, zal deze opleving wellicht tot een kleine stijging in de ziekenhuisopnames leiden. Maar niet tot een grote piek.”

Dat is het verschil met vorig jaar, zegt ze: een groot deel van de bevolking is beschermd. Ouderen en kwetsbaren hebben minstens één vaccinatie kunnen ophalen. “Het virus verspreidt zich onder zestien- tot dertigjarigen. Onder de veertigplussers zie je nu nauwelijks een toename. De jongeren hebben het opgelopen in cafés, op feestjes, op hun vakantieadres. Dat is de groep die sociaal actief is, maar ook de groep die nog niet is ingeënt.”

Beeld Brechtje Rood

Maar als het virus zich zo onder jongeren blijft vermeerderen, bereikt het vroeg of laat ook de oudere generaties. En honderd procent bescherming bieden de vaccins niet, zeker niet tegen de dominante en besmettelijke deltavariant. Van den Hof: “Maar tegen ernstige ziekte beschermen ze heel goed. De kans dat je na vaccinatie in het ziekenhuis belandt, is enorm veel kleiner.”

Het is wel van belang dat ook de jongeren zich laten inenten. “Hun bereidheid om een prik te halen is nu groot. Dat hebben we ook nodig. De komende maand wordt een wedloop tussen de vaccinaties en de deltavariant. De modellen zeggen dat de vaccins gaan winnen. Maar dan moeten mensen hun prik niet uitstellen.”

Zo kleuren we weer rood

Dat is een wat eenzijdige kijk, vindt Alma Tostmann, epidemioloog van het Radboudumc. Ze is het ermee eens dat de huidige opleving hooguit tot een klein golfje in de ziekenhuizen leidt. “Maar als je inzoomt, zie je dat we risico’s nemen.” Zo zijn kwetsbare groepen in achterstandswijken vaak nog niet bereikt en hebben de meeste veertigers en vijftigers pas één prik gehad. Ook de zestigplussers zijn nog niet allemaal beschermd.

Daarnaast belanden de jongeren die nu besmet worden weliswaar zelden in het ziekenhuis, maar velen van hen kampen wel met langdurige klachten. Tostmann: “En als we zo doorgaan, kleuren we over een paar weken rood en kunnen we nergens meer heen met vakantie. En komt ook niemand meer onze kant op. De Europese toezichthouder ECDC denkt niet: dat zijn alleen maar jongeren. Die ziet gewoon het aantal besmettingen boven de streep uitkomen.”

Dat hadden we ons kunnen besparen als we nu de teugels wat strakker hadden gehouden, zegt ze. “Er zitten nog veel gaten in de vaccinatiedekking. Men hoopt dat men door snel vaccineren dit alles vóór blijft, maar dat vind ik wel heel optimistisch gedacht.”

Ze kijkt met enige zorg naar het najaar. Het aantal besmettingen zal door het seizoenseffect en de deltavariant stijgen. Wat dat gaat betekenen voor de zorg is nog niet duidelijk. Wel is er een groep die kwetsbaar blijft. “Bij sommige mensen werken de vaccins niet goed. Omdat hun eigen afweer niet goed werkt, of omdat de vaccins nu eenmaal niet voor honderd procent beschermen. Hoe gaat het leven er straks voor hen uitzien?”

Lees ook:

De euforische kabinetstoon slaat om nu de coronabesmettingen oplopen

Anderhalve week geleden zong justitieminister Ferd Grapperhaus nog een ludieke ode aan het verdwijnende mondkapje, nu spreekt hij horeca-ondernemers streng toe.

Dansen met Janssen blijkt toch niet zo’n goed plan nu de besmettingen omhoogschieten

De horeca is de grootste stijger als bron voor nieuwe coronabesmettingen. Direct toegang tot feesten na een vaccinatie wordt alvast teruggedraaid.