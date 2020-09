Het aantal coronabesmettingen in Delft loopt steeds verder op, met dank aan de studenten

Het coronavirus heeft zich stevig geworteld in Delft. In een week tijd liep het totale aantal coronabesmettingen met 157 op naar 539, een flinke groei voor een stad van 100.000 inwoners. Studenten vormen de voornaamste oorzaak van deze stijging, volgens GGD Haaglanden.

Heel gek is dat niet, want in Delft studeren ruim 28.000 studenten. Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat het merendeel van de Delftse studenten het virus opliep in de studentenhuizen, waar dicht op elkaar wordt geleefd en weinig afstand wordt gehouden.

Zorgelijk, vinden de gemeente Delft, de TU Delft en de studentenverenigingen. In een brief riepen ze gezamenlijk studenten op de maatregelen beter na te leven om een lockdown te voorkomen. “Het is vijf voor twaalf”, schrijven ze. “Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt.”

Beeld Louman & Friso

Zorgeloosheid

Handen wassen, afstand houden, thuisblijven bij klachten – weten studenten na maanden nog niet hoe ze het virus buiten de deur moeten houden? Het is meer een vorm van naïeve zorgeloosheid, denkt de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Je ziet toch dat studenten denken: een hoestje of een verkoudheid doet mij niet zoveel. Ze zijn onbezorgder. Maar het is een slechte zaak, want die houding vertaalt zich uiteindelijk in opnames op de intensive care. Deze ontwikkeling aan het begin van de keten moeten we snel de kop indrukken.”

Ook bestuurslid Cathelijn Lombaers van K.S.V. Sanctus Virgilius, de grootste studentenvereniging van Delft, denkt niet dat studenten achteloos zijn. “Wij lezen ook het nieuws. Maar de RIVM-regels voor studentenhuizen waren niet altijd even duidelijk, met name in het begin van de lockdown. Daarom deze oproep, samen met een poster waarop precies staat wat je moet doen als bijvoorbeeld je huisgenoot besmet is geraakt.”

Moeten er niet strengere maatregelen worden getroffen dan alleen deze oproep? Dat is lastig, zegt de burgemeester. “Als je sociëteiten en de horeca sluit, krijg je een soort waterbedeffect. Dan trekken studenten nog meer de huizen in. Nu hebben we nog enige controle. Bovendien zie je dat ook elders in Nederland de boel verslapt. We moeten blijven herhalen, scherp blijven en vooral jongeren elkaar laten aanspreken.”

Epidemioloog Frits Rosendaal vindt dat we best wel wat creatiever kunnen zijn. “Hospiteeravonden zouden buiten kunnen plaatsvinden, of online. Of misschien moeten ook studentenhuizen qua bezetting gaan spreiden.” Aan de andere kant kun je je ook afvragen hoe erg deze stijging is, stelt hij. “Natuurlijk wil je het liefst nul besmettingen. Maar misschien is het niet heel erg dat het virus rondgaat in het deel van de populatie die nauwelijks klachten heeft, mits het natuurlijk niet doorsijpelt naar de rest van de bevolking.”

Hoe zit het in de andere studentensteden? Gisteren werden er 1.546 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldde het RIVM: een recordaantal op één dag. Dat zie je terug in de cijfers van de andere studentensteden, waar het virus ook snel om zich heen grijpt. Zo heeft Wageningen naar verhouding de meeste gemelde besmettingen van Nederland. En in Nijmegen werden volgens vorige week De Gelderlander in zeven studentencomplexen coronabesmettingen vastgesteld. Eerder sloten meerdere studentencafés omdat mensen besmet waren geraakt. In Groningen woedt het virus bij de studentenverenigingen. Dertien leden van de christelijke studentenvereniging testten positief op corona, net als vijftien leden van Vindicat. Beide sociëteiten zijn voorlopig dicht. Ook Albertus Magnus, de andere grote studentenvereniging van Groningen, kent vijf besmette leden.

