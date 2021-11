Het 2G-deurbeleid kan tot minder besmettingen leiden, maar het is niet waterdicht

Naar een feestje of een festival? Gezellig, maar alleen als je gevaccineerd of genezen bent, en niet meer met een negatieve test. Deze aanscherping van de regels rond het coronatoegangsbewijs wordt ook wel 2G genoemd (Genezen of Gevaccineerd). Het kabinet wil dat ondernemers er straks kunnen kiezen voor een 2G-deurbeleid. Willen ze dat niet, dan moeten ze vaste zitplaatsen hanteren. Het parlement moet daar dan nog wel mee instemmen. In onder meer Duitsland bestaat al een 2G-beleid. Werkt zo’n verzwaring van de QR-code?

De vraag is welk doel het kabinet voor ogen heeft. Grote evenementen zijn er de komende weken alleen overdag en voor een maximum aantal bezoekers en bij sportwedstrijden geldt een publieksverbod. Het kabinet kan ervoor kiezen om straks meer activiteiten en bezoekers toe te staan, maar dan met zo’n 2G-toegangsbewijs, in plaats van de huidige coronapas die mensen krijgen na een vaccinatie, herstel én negatieve test.

Ziekenhuisopname

Het idee van 2G: mensen zonder antistoffen (door vaccinatie of herstel) komen niet binnen en lopen zo minder risico om besmet te raken. Aangezien ongevaccineerden bij een infectie een grotere kans hebben op een ziekenhuisopname bescherm je zowel het individu als de samenleving; de hoge druk op de zorg is een reden waarom het kabinet nu weer moet ingrijpen.

Volgens een analyse van de TU Delft draagt 2G flink bij ten opzichte van het huidige deurbeleid. Onderzoekers van de universiteit maakten een rekenmodel rond een fictief evenement met 100.000 bezoekers.

Wat bleek: met de 2G-maatregelen zijn op een evenement 25 procent minder besmettingen ten opzichte van het huidige 3G-deurbeleid. De winst wordt behaald in ziekenhuisopname na het festival. Die daalt bij 2G met 94 procent, ten opzichte van een festival nu.

Twintig keer groter risico

De onderzoekers modelleerden nog een scenario: iedereen testen. Dan zijn mensen zonder inenting wel welkom. Vergeleken met 2G daalt dan het aantal besmettingen nog verder. Die besmettingen zijn nog steeds wel mogelijk, omdat een sneltest vooraf niet elke infectie opspoort. Keerzijde: het aantal ziekenhuisopnames stijgt in dit scenario, omdat bezoekers zonder afweer bij besmetting een twintig keer groter risico op ziekenhuisopname lopen.

Conclusie: er valt winst te behalen met een 2G-deurbeleid of iedereen testen. Maar geen van de scenario’s is waterdicht. Dat benadrukt ook Bas Kolen, een van de onderzoekers van de TU Delft. “Het idee van het coronatoegangsbewijs is dat je met evenementen geen risico wilt toevoegen aan de maatschappij. Dat lukt als de kans op besmettingen op een evenement net zo groot is als ergens anders.”

Er is nog wel een probleem: de berekening van de TU Delft is gebaseerd op samenkomsten zoals op een evenement of in het theater. Horeca, zoals de kroeg op de hoek, het feestcafé of de voetbalkantine zijn niet onderzocht. In de horeca raken mensen waarschijnlijk makkelijker besmet dan op een evenement, onder andere omdat meer mensen elkaar kennen.

Absolute aantallen onbekend

Voor de werking van 2G blijft het rekenmodel echter wel staan, zegt Kolen. Vermoedelijk zal er met 2G ook in de horeca winst worden geboekt ten opzichte van het huidige beleid, alleen zijn de absolute aantallen onbekend.

Of 2G werkt hangt vooral af van het doel van het kabinet en waar dit bewijs geldt. De QR-code kan bijdragen om een evenement mogelijk te maken dat anders epidemiologisch onverantwoord zou zijn. Maar de coronapas is niet dé maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus. Al was het maar omdat mensen vooral thuis, op school of op werk worden besmet. Op plekken waar de coronapas niet geldt.

