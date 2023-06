Heroverweeg gratis kinderopvang, schrijven CPB en SCP

Ouders gaan er niet of nauwelijks meer van werken en het nieuwe kinderopvangstelsel komt de ontwikkeling van kinderen ook niet ten goede. Het is daarom verstandig om het plan, dat recent met twee jaar is uitgesteld tot 2027, te heroverwegen. Dat schrijven het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport waarin ze de effecten van het nieuwe stelsel onderzochten.

Als kinderopvang voor werkende ouders bijna volledig vergoed zou worden, zou dat op korte termijn ongunstige effecten kunnen hebben op de kwaliteit van kinderopvang in Nederland, waarschuwen de planbureaus. “Er is nu al weinig personeel, en het is niet gezegd dat dat over twee jaar ineens anders is, terwijl de vraag voor opvang wel zal toenemen als kinderopvang bijna gratis wordt”, zegt onderzoeker Egbert Jongen van het CPB.

De planbureaus verwachten dat ouders niet of nauwelijks meer gaan werken als kinderopvang goedkoper wordt. Uit berekeningen blijkt dat het plan slechts 15.000 extra fulltime werknemers oplevert. Dat is ongeveer 0,2 procent van het totale arbeidsaanbod. In het nieuwe stelsel gaan vooral gezinnen met midden- en hoge inkomens erop vooruit. Zij gaan niet meer werken, is de verwachting, omdat de arbeidsparticipatie in die groep al relatief hoog is. Deze ouders zullen de oppasdag van opa of oma afzeggen als formele opvang bijna gratis wordt. Daarmee verandert de arbeidsparticipatie nog niet.

De mensen met lage inkomens gaan volgens de onderzoekers ook niet meer werken, omdat zij de kinderopvang nu al grotendeels vergoed krijgen en dus weinig belemmeringen hebben vanwege hoge kosten.

Vergroting kansenongelijkheid

Naast gebrekkige winst op het gebied van arbeidsparticipatie vergroot het plan de kansenongelijkheid, staat in het rapport. De onderzoekers verwachten dat de prijzen in het nieuwe stelsel snel omhoog zullen gaan. Dat betekent dat het deel dat ouders wel zelf moeten betalen, ook omhooggaat. Dat raakt vooral gezinnen met lage inkomens. En dat zijn juist de gezinnen waar kinderen het meeste profijt hebben van kinderopvang, zegt Freek Bucx, onderzoeker van het SCP. “Kinderen met achterstanden komen vaak uit gezinnen die minder te besteden hebben. Ze hebben vaak veel baat bij kinderopvang, waar ze zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Dan hebben ze een betere start op de basisschool en leren vaardigheden die doorwerken tot in groep acht en hun verdere levensloop.”

Ook mensen zonder baan gaan erop achteruit in het nieuwe stelsel. Voor hen wordt kinderopvang nog onbetaalbaarder. Zij krijgen helemaal niets vergoed, terwijl de prijzen zullen stijgen.

Het kabinetsplan, dat 2,5 miljard euro kost, zorgt er wel voor dat het systeem simpeler wordt. In het nieuwe scenario worden toeslagen direct aan de kinderopvangorganisaties uitgekeerd. Dat kan rampscenario’s zoals de toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders onterecht toeslagen moesten terugbetalen, voorkomen. Maar de kosten wegen volgens de planbureaus niet op tegen de baten.

Nu ook het CBP en SCP kritisch zijn over de kabinetsplannen, is het de vraag of van uitstel ook afstel komt. Het nieuwe stelsel had in 2025 in moeten gaan, maar dat bleek niet haalbaar vanwege de grote personeelstekorten in de sector. Daarom werd de invoering in april met twee jaar uitgesteld naar 2027.

