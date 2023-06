‘Heriheri is uit noodzaak ontstaan, maar wordt nu met trots gegeten’

Heriheri doet haar denken aan haar jeugd, zegt kok Noni Kooiman (30) uit Amsterdam. Ze groeide deels op in Suriname en haar vader peuzelde dit gerecht het liefst elke dag. “Het was toen niet mijn lievelingseten.” Maar naarmate ze meer leerde over de Surinaamse keuken en de geschiedenis ervan, is ze het gaan waarderen. Inmiddels heeft de kok een eigen draai aan heriheri gegeven en het recept opgenomen in haar kookboek Switi Sranan.

Het gerecht, een mix van gezouten vis en knollen, heeft een wrede historie, weet Kooiman nu. Heriheri is het maal dat tot slaaf gemaakten na een lange dag arbeid op de plantages aten. “Zij moesten voor hun eigen eten zorgen en kregen vaak de minder vruchtbare stukken grond”, legt ze uit. Knollen en bananen hebben relatief weinig nodig. Het verbouwen van juist die gewassen was niet alleen het kansrijkst, ze zijn ook voedzaam. “Het gaf de mensen kracht voor het harde werken.”

Beeld Judith Jockel

In haar keuken snijdt ze de tomaat in kleine stukken. “Kijk, hierdoor krijgt het gerecht extra smaak”, wijst de kok. “Ik gebruik ook een blikje tomatenpuree, om het wat smeuïger te maken.” Kooiman is niet de enige die dat doet, al hoort puree oorspronkelijk niet bij het gerecht. In de loop der jaren zijn er verschillende varianten van heriheri ontstaan. En dat zorgt vaak voor discussie, lacht Kooiman. Zelf is ze niet zo streng in de leer. “Iedereen is vrij om eraan toe te voegen, mits het met respect voor de herkomst gebeurt.”

Ondanks de vele variaties op de maaltijd, zijn de basisingrediënten altijd hetzelfde. En achter ieder bestanddeel zit een verhaal. Gezouten vis werd vanuit Europa verscheept naar Zuid-Amerika. Die bleef lang goed op de boot en was relatief goedkoop. “Op een goede dag kregen de tot slaaf gemaakten het bij hun maal.” Inmiddels is gezouten vis onmisbaar in een heriheri. Net als de zoete aardappelen, bakbananen en cassave.

Het gerecht zelf lijkt ook steeds onmisbaarder te worden, merkt Kooiman op. Steeds meer Nederlanders met Surinaamse wortels eten heriheri op belangrijke momenten, zoals Ketikoti. Hoewel haar vader het bijna dagelijks at, praatte ze nauwelijks met hem over de geschiedenis die aan het gerecht kleeft. “Dat is iets van de jongere generaties”, zegt Kooiman. “Wij voelen veel meer een drang om dit soort dingen uit te zoeken.” Hoewel het ooit uit noodzaak is ontstaan, wordt heriheri nu met trots gemaakt en gegeten. “Dat is typisch Surinaams.”

Ingrediënten voor 4 personen

- 1 cassave

- zout en peper

- 450 gram bakkeljauwfilet

- 1 ui

- 3 tenen knoflook

- 5 takken selderij

- 2 tomaten

- 2 el tomatenpuree

- 1 groene bakbanaan

- 1 gele bakbanaan

- 1 witte zoete aardappel

- 1 paarse zoete aardappel

- 4 eieren

Bereidingswijze

Schil de cassave en snijd die in de lengte in kwarten. Snijd die kwarten doormidden. Breng de cassave in een grote pan water met wat zout aan de kook. Test na 20 minuten op gaarheid: een mesje moet er makkelijk doorheen glijden. Schep de cassave uit de pan en laat uitlekken. Bewaar het water.

Was wat zout van de bakkeljauw af. Breng de vis in een pan met ruim water aan de kook en laat hem 15 minuten koken. Giet af en spoel koud af onder de kraan. Pluk het vlees los en controleer op graatjes.

Beeld Judith Jockel

Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Snijd de steeltjes van de selderij fijn en houd de blaadjes apart. Snijd de tomaten in kleine blokjes.

Verhit in een koekenpan 3 eetlepels kokosolie en bak hierin de ui, knoflook en de steeltjes van de selderij op middelhoog vuur aan. Roer er na 5 minuten de vis door en bak die 5 minuten mee. Roer de tomaten en de tomatenpuree erdoor en breng op smaak met zout en peper.

Verwijder de uiteinden van de bananen, was de bananen en snijd ze in de breedte doormidden. Was de zoete aardappelen en snijd ze beide in 4 stukken. Breng het water waar je de cassave in hebt gekookt opnieuw aan de kook en doe de groene banaan er met schil en al in. Houd nu een timer gereed, want de knollen hebben allemaal een eigen kooktijd, in totaal 30 minuten. Test ze op gaarheid voordat je ze eruit haalt. Doe er na 10 minuten de zoete aardappel bij. Voeg na nog eens 10 minuten de gele banaan (ook in de schil) toe.

Beeld Judith Jockel

Verhit ondertussen een flinke laag kokosolie in een koekenpan en bak hierin de cassave krokant.

Schep na 30 minuten de knollen uit het water en kook in datzelfde water de eieren in 9 minuten hard.

Pel ondertussen de zoete aardappelen en de bananen en schil de eieren.

Verdeel alles over 4 borden en maak af met de achtergehouden selderij.

Lees ook:

Vegan herheri

Culinair ontdekker Judith Cyrus beschouwt de wereld als haar keuken. Haar nieuwsgierigheid leidt tot gerechten die voor oog en tong een feestje zijn.