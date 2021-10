Herdenking afgeblazen: ‘Onmogelijk om alle Molukkers op één lijn te krijgen’

Het is wel herdacht, maar dan vooral in de media: zeventig jaar geleden kwamen de eerste Molukkers aan in Nederland. Ruim honderd burgemeesters vroegen in april per brief aan demissionair premier Rutte om erkenning van het aangedane leed. Ontslag, erbarmelijke huisvesting en onbegrip hebben immers geleid tot trauma’s die nog steeds doorwerken in de Molukse gemeenschap.

Nathalie Toisuta, producente en regisseur van Molukse komaf, meende een goed idee te hebben. Een boot met kopstukken uit de Molukse gemeenschap zou donderdag, anders dan zeventig jaar geleden, wél met gepaste egards ontvangen worden in de Rotterdamse haven. Rutte en de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb hadden toegezegd dat ze zouden komen. Toisuta hoopte dat Rutte niet alleen erkenning van het leed, maar zelfs excuses zou uitspreken.

Maar het idee viel slecht bij een deel van de Molukse gemeenschap. Een petitie tegen de geplande bijeenkomst trok drieduizend ondertekenaars. Toisuta ontving bedreigingen, en verwijten over te weinig overleg met Molukse organisaties. “We hebben wel degelijk overleg gevoerd”, zegt Toisuta daarover. “Maar de gemeenschap is zo ontzettend verdeeld, het is onmogelijk om alle Molukkers op één lijn te krijgen.”

Beschuldigingen over en weer

Toisuta had onder meer contact met het Moluks Historisch Museum (MHM), een van de belangrijkste Molukse organisaties. Maar er ontstond ruzie, die vorige maand uitmondde in verklaringen en beschuldigingen over en weer. “We hebben nooit samenwerking toegezegd, we wilden alleen die mogelijkheid verkennen”, benadrukt MHM-bestuursvoorzitter Kaja Sariwating. Zijn MHM werft, samen met een andere instantie, fondsen voor een ander herdenkingsproject: een monument in Rotterdam waar jaarlijkse herdenkingen kunnen plaatsvinden.

Een ander verwijt aan Toisuta’s adres luidde dat een overgespeelde aankomst de eerste generatie zou ‘beledigen’, en dat excuses van Rutte ‘symboolpolitiek’ zouden zijn. “Van die eerste generatie, die wij hebben zien wegkwijnen, is nog maar een handvol over”, zegt Ramon Ahuluheluw van de groep ‘Niet Mijn Aankomst’, die de petitie opzette. De onenigheid leidde tot het afblazen van de herdenking.

Jammer, vindt Selfinus Hapry Tahaparij (91), die van de eerste generatie is: hij kwam in 1951 in Nederland aan met het allereerste schip, de Kota Inten. Hij vond de nagespeelde aankomst wel een mooi idee. “Het zou een goede aanleiding zijn geweest voor premier Rutte om namens de regering vergeving te vragen en excuses aan te bieden. Je kunt daarmee de geschiedenis niet terugdraaien, maar dat is nodig om het boek te kunnen sluiten.”

Reizende tentoonstelling

Een ander project van Toisuta en haar productiemaatschappij Media Luna is er wel gekomen: een reizende tentoonstelling over de Molukse geschiedenis. Zes containers vol foto’s en begeleidende teksten stonden eerst in Moordrecht, en zijn sinds maandag te bezichtigen op het Stadhuisplein in Vlissingen. Het is de bedoeling dat de expositie de komende drie jaar rondtoert in steden met een Molukse gemeenschap.

Ondanks de gure regen op het tochtige plein komen Molukkers en niet-Molukkers eropaf. Mina Rimoud en Kees Kroo vertellen dat ze erg waren aangegrepen toen ze onlangs op tv de documentaire zagen over het proces van Molukkers tegen de Nederlandse staat over de treinkaping bij De Punt. “Wij zijn opgegroeid tussen de Molukkers.”

“Ik was hier gisteren ook al”, vertelt Angus Latuheru (71), die de teksten op de containerwanden aandachtig bestudeert. “Er is zoveel informatie, veel wist ik nog niet.” Als eenjarige kwam hij in 1951 uit de Molukken, en groeide op in Vlissingen. Dat ook deze tentoonstelling op Molukse kritiek stuitte, weet hij. “Mensen die zelf niks doen hebben altijd wat te zeuren”, vindt hij.

De tentoonstelling wordt doorlopend aangepast en aangevuld, legt Nico Lopulissa (68) uit. Als vrijwilliger houdt hij toezicht op de containers. “Ik mis zelf bijvoorbeeld informatie over Molukse protesten tegen wapenleveranties aan Indonesië onder president Soeharto, en over Nederlands-Molukse ontwikkelingsprojecten. Maar het gastenboek nodigt mensen uit om perspectieven toe te voegen. Ze kunnen boodschappen inspreken, en die kunnen bezoekers afluisteren.”

Misschien komt uit de ruzies toch nog iets goeds. Alle betrokkenen zeggen graag met de anderen te willen praten. Toisuta: “Mark Rutte heeft me gebeld en zei dat het wat hem betreft geen afstel maar uitstel is.” Een woordvoerder van het ministerie van Algemene Zaken bevestigt dat Rutte inderdaad hoopt op een spoedige herdenkingsbijeenkomst met een breed draagvlak.

