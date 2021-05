Herdenken op afstand, we worden er al goed in, maar Gerdi Verbeet kan niet wachten tot er weer publiek naar de Dam kan

Wat is er zoal te doen op 4 en 5 mei?

Open Joodse Huizen organiseert maandag en dinsdag livestreams vanaf 13 adressen. Via podcasts zijn de levensverhalen van vervolgde Joodse burgers horen.

De gemeente Amsterdam heeft een wandelroutekaart langs verschillende oorlogsmonumenten gemaakt en vraagt mensen om al wandelend te herdenken. Ook dat kun je luisterend naar voor 4 mei gemaakte podcasts doen.

Als onderdeel van het online Theater na de Dam dragen actrices in Almere bij het verzetsmonument een brief voor van de in Auschwitz vermoorde schrijver Etty Hillesum. En in Vught gaat Joost Prinsen in gesprek met de honderdjarige Marie Verbraeke, die gevangen zat in het kamp. Het interview is op de lokale zender te zien. Voorafgaand aan de publiekloze herdenking op de Dam spreekt schrijver Roxane van Iperen in de Nieuwe Kerk.

Angela Merkel houdt op Bevrijdingsdag de 5 mei-lezing. De Duitse bondskanselier zou eigenlijk vorig jaar spreken, maar de toespraak werd toen vanwege corona verplaatst. Na de lezing gaat premier Mark Rutte in gesprek met studenten over vrijheid. De toespraak is te volgen via de NOS.

De Bevrijdingsfestivals zijn ook dit jaar online, met optredens van onder anderen Typhoon, Altın Gün en Eefje de Visser. Maar de online festivals gaan verder dan livestreams van optredens, zegt Ebel Jan van Dijk, directeur van bevrijdingsfestival Groningen. “Wat wij maken is een negen uur durende visual radio show met acts, interviews en documentaires.” De online editie moet iets extra’s kunnen toevoegen, stelt hij. “Een bevrijdingsfestival is een moment waarop je schouder aan schouder proost op de vrijheid. Dat dat nu niet door kan gaan, ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om kracht bij te zetten aan deze bijzondere dag.”