Herdenken kan weer in de warmte van de massa

“Mijn eerste woordje was niet ‘mama’ of ‘papa’, maar ‘boem’”, blikt Dik de Boef terug op zijn kindertijd. De voorzitter van het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers was nog maar een peuter toen de oorlog woedde. Hij maakte drie bombardementen mee, en tijdens de twee minuten stilte gaan zijn gedachten naar de dag waarop hij urenlang vastzat in het puin van zijn huis. Ook mijmert hij dan over zijn ouders, die in het verzet zaten.

Een jaar geleden stond De Boef op 4 mei op de Dam in Amsterdam, samen met slechts zo’n veertig anderen. “Er was wel verbondenheid”, herinnert hij zich. “Maar die was verder weg. De Dam was leeg, het voelde bijna eenzaam. Het stond in schril contrast met wat de warmte van de massa doet.”

Die massa kan dit jaar op 4 mei weer samenkomen. Nederlanders mogen weer fysiek aanwezig zijn bij het memorandum, met eigen ogen zien hoe koning Willem-Alexander de eerste krans legt. Ook kunnen ze écht luisteren naar de oorverdovende stilte luisteren, die toch luider klinkt als zo veel mensen tegelijk stoppen met praten.

Samen herdenken is belangrijk

De samenkomst zal voor velen een verademing zijn, denkt De Boef, die naast voorzitter van het Centraal Orgaan ook president is van het Sachsenhausen Comité, een internationale organisatie die contact onderhoudt tussen herdenkingscomités in meerdere landen.

Over een andere herdenking vertelden zijn collega’s hem dat er dit jaar meer kransen dan ooit tevoren lagen. “Het liefst herdenk ik met zo veel mogelijk mensen”, zegt de voorzitter. “Ook al denken we vast allen aan iets anders, ik denk dat het belangrijk is voor de samenleving dat we allemaal bij elkaar komen om te herinneren, te herdenken en stil te staan bij het belang van onze democratische rechtsstaat.”

Die opvatting deelt hij met psycholoog Bertine Mitima-Verloop van het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Een echte plek heeft een symbolische functie, stelt zij. Zo verbindt het om bijvoorbeeld naar de Waalsdorpervlakte te gaan, waar tijdens de oorlog ongeveer 250 mensen geëxecuteerd werden. Fysieke herdenkingen bieden mensen de kans om na te praten over de ceremonie, waar ze aan gedacht hebben, over wat ze mooi vonden en wat niet. Daarnaast, zegt Mitima-Verloop, geeft het mensen de mogelijkheid om verhalen door te geven – zodat ze niet vergeten worden.

Alsof je naar een film kijkt

Dat laatste vindt Mirthe Biemans ook van belang. Elk jaar deed ze iets bijzonders op 4 mei, samen met haar Joodse man en hun kinderen. “We gingen naar de Dam. En soms ook naar het Concertgebouw.” Maar door de coronacrisis bleven ze thuis. Ze hesen weliswaar een vlag en legden zelf bloemen, maar dat is volgens Biemans toch anders: alsof je naar een film kijkt, in plaats van zelf iets meemaakt. “Vooral voor de kinderen vind ik het belangrijk dat ze de verhalen niet vergeten. En die vertellingen maken een stuk meer indruk als je ze in het echt hoort.”

Voor de tweede keer vond de Dodenherdenking vorig plaats op een lege Dam. Herdenken heeft niet alleen te maken met wat was, maar ook met wat is, zeggen historici.