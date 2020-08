Herbesmetting met corona: moeten we ons zorgen maken?

Er zijn nu drie gevallen bekend van mensen die voor een tweede keer met corona besmet raakten, waarvan ook een in Nederland. Wat betekent dit?

Na een 33-jarige man in Hongkong, zijn ook mensen in Nederland en België voor een tweede keer besmet geraakt met het coronavirus. Hoe ongewoon is dat en wat zegt het over de werking van een vaccin? Vier vragen en antwoorden.

1. Wat is er aan de hand?

Een man in Hongkong die in april voor het eerst besmet is geraakt met het coronavirus testte deze maand opnieuw positief. Dat maakten onderzoekers van de Universiteit van Hongkong maandag bekend. Ook in Nederland blijkt iemand voor een tweede keer met Covid-19 te zijn besmet, meldt viroloog Marion Koopmans in een reactie aan NOS. In België gaat het om een vrouw in Leuven die na drie maanden opnieuw geïnfecteerd raakte, aldus Belgische viroloog Marc van Ranst aan tafel bij ‘Terzake’. De patiënten uit Hongkong en België hadden milde klachten; in Nederland ging het om een oudere patiënt met een verzwakt immuunsysteem, aldus Koopmans.

De Hongkongse onderzoekers hebben het genetisch materiaal van het virus van de beide infecties vergeleken. Ook in Nederland en België is dit gebeurd. Omdat het virusmateriaal in alle drie de gevallen subtiel van elkaar verschilt, kan er met zekerheid worden gesproken van een herbesmetting. Dit in tegenstelling tot een restje achtergebleven virusdeeltjes van een eerste infectie, bijvoorbeeld.

2. Hoe kan iemand opnieuw besmet raken?

Dat het virus er bij sommige mensen een tweede keer tussendoor glipt, kan meerdere redenen hebben. Een mogelijke verklaring is de hevigheid van de Covid-klachten. Het onderzoek naar bloeddonoren liet immers zien dat mensen met hevigere symptomen meer antistoffen aanmaken dan patiënten met lichte klachten. Hierom kunnen lichtere gevallen zich mogelijk slechter verweren tegen een tweede besmetting, zegt Belgische viroloog van Ranst tegen NOS.

Toch komt het allemaal neer op het afweersysteem volgens Snijder. Zo had de Nederlandse patiënt bijvoorbeeld een verlaagde weerstand. “Dan is het natuurlijk niet vreemd dat iemand slechter bestand is tegen het virus. Vooralsnog lijkt het om enkele uitzonderingen te gaan: mensen die mogelijk vatbaarder zijn voor de ziekte door immuniteitsproblemen.”

3. Moeten we ons zorgen maken?

Dat mensen opnieuw besmet raken is niet geheel onverwacht, zegt moleculair bioloog Eric Snijder van het LUMC. Bij luchtweginfecties zoals de griep komt het dikwijls voor dat mensen meerdere keren besmet raken. Eerder bleek ook al uit onderzoek van bloedbank Sanquin dat de hoeveelheid antistoffen in het bloed, de zogenaamde soldaatjes van het immuunsysteem, na verloop van tijd afneemt. Maar, zegt Snijder, dat hoeft niet meteen een probleem te zijn: “Uiteindelijk gaat het erom of je immuunsysteem het virus in zijn geheugen opslaat. Bij een tweede ontmoeting kan die dan een nieuwe voorraad antistoffen aanmaken.”

Op basis van deze eerste gevallen is het te vroeg om een conclusie te trekken over het verloop van de ziekte bij een herbesmetting. Van de man uit Hongkong is bekend dat de tweede infectie zonder klachten verliep.

4. Heeft een vaccin nog wel zin als mensen opnieuw besmet kunnen raken?

Ja, zegt Snijder. “Het is wel mogelijk dat een vaccin om de zoveel tijd herhaald moet worden om beschermd te blijven. Waarschijnlijk ben je na een inenting niet je hele leven immuun, net zoals je niet blijvend immuun bent voor de griep. Het vaccin geregeld aanpassen om het afweersysteem bij te scholen, zoals dat ook bij de griep gebeurt, is ook voorstelbaar. Hoe dan ook is er eerst meer onderzoek nodig naar de precieze oorzaak van de herbesmettingen.”

