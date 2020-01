Henk (78) en Willy (73) willen wel voor hun eigen seniorenwoning zorgen, maar de gemeente zegt nee

Henk en Willy Houwers uit Doetinchem doen precies wat de commissie van Wouter Bos voorstelt. Ze regelen zelf hun ‘oude dag’ door een huisje bij hun dochter in de tuin te bouwen. Maar de gemeente wil er niets van weten.

Het boerderijtje aan de Zelhemseweg in Doetinchem is al 135 jaar in de familie, en wat Henk (78) en Willy (73) Houwers betreft komt er nóg een generatie wonen. Het plan is dat hun dochter met haar gezin het pand betrekt en dat zijzelf een kleine seniorenwoning op hetzelfde erf bouwen.

Dat is leuker dan zo’n ‘Knarrenhof’ met al dat grijs bij elkaar. Op eigen erf kunnen ze een beetje voor elkaar zorgen. Oud voor jong, en jong voor oud. Zij voor de kleinkinderen, en hun dochter voor hen, als dat straks nodig is. Een huisje in de vorm van een schaapskooi, dat zouden ze mooi vinden.

Wie met de auto het erf op rijdt, kan achter de boerderij een ruime lus draaien, zonder de wasmolen of het kippenhok te raken. Ruimte genoeg. Het zijn vooral gemeentelijke regels die plannen voor een seniorenwoning tegenhouden.

Goed voor elkaar zorgen

Henk Houwers snapt er niets van. “Samen hebben we jarenlang mantelzorg verleend aan de moeder van mijn vrouw.” Toen mijn moeder was overleden, vult Willy aan, vertelde onze dochter dat ze dat graag ook voor ons wilde doen. “Wij vonden dat een mooie gedachte. Maar wel onder de voorwaarde dat we onafhankelijk zijn en we het onroerend goed zakelijk scheiden: zij in onze boerderij en wij in een huisje erachter. Wel sámen op het familie-erf.”

Oud-minister Wouter Bos zou zich geen beter voorbeeld kunnen wensen. Zijn commissie publiceerde vorige week een rapport met de conclusie dat ouderen meer zelf moeten investeren in hun zorg en ondersteuning, liefst aan huis. Over tien jaar zijn er ruim twee miljoen 75-plussers, zo’n 600.000 meer dan nu. Thuis blijven wonen – en de kosten daarvan op de samenleving afwentelen – is geen onbeperkt recht, stelt de commissie. Het eigen huis ‘opeten’ om zelf een woningaanpassing te kunnen betalen of te kunnen verhuizen naar een aangepaste woning, noemt de commissie als voorbeelden. De Houwers zijn een prachtig voorbeeld.

De notaris heeft het echtpaar geadviseerd de panden officieel te splitsen (met een extra huisnummer), omdat bij elkaar inwonen in een aanbouw juridische consequenties heeft, bijvoorbeeld voor eventuele uitkeringen en voor de hypotheek. Ook emotioneel gezien willen Henk en Willy zelfstandig zijn.

De splitsing strookt niet met de ‘woonvisie’

Maar de gemeente Doetinchem houdt het plan al zes jaar tegen. Die splitsing strookt niet met de ‘woonvisie’, legt een woordvoerder uit. Doetinchem ligt namelijk in een krimpregio met een overschot aan woningen. Het buitengebied wordt daarom zo veel mogelijk ‘leeg’ gehouden.

Maar daarbij houdt Doetinchem net als acht op de tien gemeenten weinig rekening met de vergrijzing, waardoor komende jaren honderdduizenden extra woningen nodig zijn. Die komen er niet zonder eigen initiatief en een meewerkende overheid.

“Als mijn vrouw en ik een indicatie hebben voor mantelzorg, mag splitsing wél. Dan krijgen we opeens allerlei door de maatschappij gefinancierde ondersteuning”, zegt Houwers. “Maar als we ons actief willen voorbereiden op een situatie die hopelijk nog lang uitblijft en waarin we ons willen laten ondersteunen door de eigen kinderen, is er géén medewerking.”

Stond onze boerderij maar aan de overkant van de weg, 150 meter verderop, zegt Willy. “Dan woonden we in de gemeente Bronkhorst. Daar mag je wél splitsen.”

