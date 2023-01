Hengelo onderzoekt locatie straaljagercrash op schadelijke stoffen

De wijk Hasseler Es ontsnapte op 11 februari 1992 aan een ramp, toen pal naast twee huizenblokken een straaljager neerstortte. De piloot had vanwege technische problemen zijn schietstoel gebruikt. Dankzij zijn parachute kwam hij zonder kleerscheuren op de grond.

Ook op de crashlocatie vielen geen gewonden: het vliegtuig stortte op een speelveldje tussen de huizenblokken te pletter. Daar was op dat moment niemand aanwezig. Een mirakel, noemde een agent het. “Hij had hem niet beter neer kunnen zetten.”

Het speelveldje kort na de straaljagercrash. Beeld WFA

Het vliegtuig brandde na de crash uit, en de brandweer zette volop blusschuim in. Dat bevatte pfas, waar destijds geen beperkingen op zaten. Sinds 2019 ligt dat anders, legt de gemeente Hengelo uit op zijn website. Toen stelde het RIVM normen voor pfas in de bodem. Sindsdien is ook bodemonderzoek standaard geworden.

Om die reden doet de gemeente nu onderzoek naar verdachte pfas-locaties. Daaronder vallen 24 tuinen die aan de crash-locatie grenzen. Bewoners wordt gevraagd om mee te werken aan het bodemonderzoek.

Schadelijk voor mens en milieu

Pfas breken niet of nauwelijks af in het milieu. Van diverse varianten is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat ze schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

“Op dit moment is er nog niets te zeggen over mogelijke gezondheidsrisico’s”, stelt de gemeente. Op basis van het nadere onderzoek wordt onder meer bepaald of de bodem moet worden gesaneerd.

De gemeente benadrukt dat mensen niet meteen ziek worden van pfas. “Maar het is beter om er zo weinig mogelijk van binnen te krijgen.”

RTV Oost maakte een documentaire over het ongeluk. Die kunt u hieronder bekijken.