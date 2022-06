Help, mijn vlucht vanaf Schiphol gaat niet door. Wat moet ik doen?

Je hebt je er misschien al weken op verheugd: die welverdiende vakantie. Met het vliegtuig, vanaf Schiphol. In gedachten zie je jezelf al op het strand liggen met een boek, door pittoreske straatjes struinen en de lekkerste dingen eten. Maar nu gooit de situatie op de luchthaven roet in het eten. Schiphol moet in de zomer tienduizenden passagiers teleurstellen.

De Consumentenbond bereidt een massaclaim voor, zegt woordvoerder Joyce Donat. “Bekijk het zo: als jij iets van mij kapotmaakt, dan vergoed je dat. Nu vernachelt Schiphol allemaal vakanties. Dan verwacht je compensatie.”

Donat benadrukt dat het juridisch nog best lastig wordt om compensatie te krijgen. “Reizigers hebben zelf geen contract met Schiphol. Dat maakt het ingewikkeld.” Maar toch is het voor haar duidelijk dat Schiphol over de brug moet komen. “Misschien wist Schiphol na corona niet zeker hoeveel mensen er zouden vliegen, maar in januari was er toch al een hoop duidelijk. Toen had Schiphol al naar extra personeel kunnen gaan zoeken. Wij denken dat de luchthaven echt wel wat te verwijten valt.”

Reizigers komen ondertussen in een wirwar van informatie. Vijf vragen en antwoorden voor wie zijn vakantie in het water ziet vallen.

Om welke vluchten gaat het?

Schiphol schrapt van 7 tot en met 31 juli duizenden stoelen. Verwacht wordt dat er per dag zo’n 13.500 passagiers niet kunnen vertrekken. Maar ook na die periode is er nog onzekerheid. Schiphol gaat eind deze maand bekendmaken of na 31 juli door nog meer stoelen een streep gaat.

Hoe weet ik of mijn vlucht wel of niet doorgaat?

Schiphol zelf heeft geen overzicht over wie wel en wie niet kan vliegen. De luchthaven verwijst door naar de vliegtuigmaatschappijen. Als je een vlucht hebt geboekt voor juli en er iets verandert, neemt de luchtvaartmaatschappij contact met je op. In de loop van volgende week wordt duidelijk wie wel en wie niet kan vliegen.

Krijg ik mijn geld terug als mijn vlucht wordt geannuleerd?

In principe moet de aanbieder van je vlucht het aankoopbedrag van je geannuleerde vlucht terugbetalen, of een andere vliegoptie bieden. Donat: “We hebben wel zorgen over wie geld terugkrijgt en wanneer. We hebben begrip voor de problemen die de maatschappijen nu hebben; ze hebben natuurlijk ook zware tijden achter de rug. We snappen dat het langer duurt om het geld over te maken. Maar de bedragen moeten wel terugkomen.”

Normaal gesproken bestaat er ook zoiets als compensatie als je vlucht kort van tevoren geschrapt wordt, zegt ze. “Binnen Europa zijn daar regels voor. Als je vliegt op een Europese bestemming kun je soms tot 600 euro extra compensatie krijgen.” Maar helaas is er slecht nieuws. “Vliegtuigmaatschappijen kunnen zich beroepen op overmacht. Nu ligt het probleem bij Schiphol, dus dat zullen we ongetwijfeld gaan doen.”

Kan ik mijn vlucht omboeken? En wat gaat me dat dan kosten?

De vliegmaatschappij heeft twee opties: geld teruggeven of een vervangende vlucht aanbieden. “Heel veel mensen zijn geneigd om nu meteen al een andere vlucht te boeken”, zegt Donat. “Dat zouden we niet aanraden. Want je weet niet of jouw vlucht is geannuleerd en of een nieuwe wél kan vertrekken.”

Het kan geen kwaad om al te kijken wat voor andere opties er zijn. “Het is goed om je alvast te oriënteren voor het geval dat je straks te horen krijgt dat je niet kan vliegen.”

Aan een nieuwe vlucht kunnen kosten verbonden zijn. Zo zegt KLM dat je het beste voor 22 juni contact opneemt als je je vlucht wil omboeken. Daarna berekent de maatschappij je het verschil.

Wat betekent dit voor de huurauto en de hotels die ik op mijn bestemming heb geboekt?

Dat hangt er vanaf of je een pakketreis hebt geboekt of zelf los een vlucht en hotels hebt geregeld. Bij een pakketreis is de aanbieder voor alles verantwoordelijk. Corendon, dat pakketreizen aanbiedt, verplaatst bijvoorbeeld 150 vluchten naar Rotterdam The Hague Airport.

Maar wie zelf losse vluchten heeft geboekt, kan weleens een financiële tegenvaller tegemoet gaan, waarschuwt Donat. “De vervolgschade – camping, huurauto, je hotel – is nu voor de consument.” Omdat het zo kort van tevoren bekend is geworden dat de vluchten misschien niet gaan, kan dat best in de papieren lopen. “En je kan natuurlijk niet bij de vliegmaatschappij aankloppen, want die gaat er niet over. Wij vinden dat Schiphol ook voor deze schade niet kan zeggen: oh sorry, draai er maar zelf voor op.”

