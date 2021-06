Help, ik wil op vakantie! Dit moet je weten voor je vertrekt

Waar kan ik naartoe?

Geloof het of niet: volgens het ministerie van buitenlandse zaken is de veiligste vakantiebestemming een vulkanisch eiland van dertien vierkante kilometer. Samen met het eveneens Caribische eiland Sint-Eustatius, heeft Saba als enige de kleur groen gekregen, wat betekent dat de overheid een reisje hiernaartoe volledig goedkeurt.

Voordat we allemaal op dat mini-eiland zitten: ook geel gekleurde landen mag je bezoeken. Hieronder vallen bijvoorbeeld Ierland, Aruba, Finland, Thailand en Rwanda. Donderdag worden daar Duitsland, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië aan toegevoegd. (Bekijk hier de actuele kleuren.)

Bezoekers van een geel of groen land hoeven geen test te doen bij thuiskomst en ze hoeven ook niet in quarantaine. Dat moet bij oranje en rood gekleurde landen wel. Maar pas op: kleuren kunnen veranderen, ook terwijl u zonder zorgen op de camping denkt te staan. Een bezoek aan oranje en rood gekleurde landen mag niet. Hoewel: dat is geen oekaze, maar wel een advies.

Ook belangrijk om te controleren voor vertrek: welke kleur bedelen andere landen Nederland toe en wat heeft dat voor gevolgen? Voor de Belgen is ons land bijvoorbeeld nog steeds rood, wat betekent dat Nederlanders die langer dan twee etmalen in het land verblijven, tien dagen in zelfquarantaine moeten en op dag één en zeven een test moeten doen.

Wat als ik corona krijg tijdens mijn vakantie?

Dan bent u de klos. Een geboekte vliegreis gaat niet door. U mag uw hotel of tent niet uit. U moet de regels volgen die uw vakantieland heeft voor mensen met een coronabesmetting. Ook moet u contact opnemen met de Nederlandse GGD, om te melden dat u ziek bent.

Hoewel de overheid het sterk afraadt, vanwege besmetting van uw reisgenoten of van vreemden op parkeerplaatsen, kunt u wel met de auto naar huis, zeker als u in Europa op vakantie bent en een route door gele landen terug neemt - dan is er een kleine kans op gedoe bij de grens.

Er zijn voor zover bekend nergens zware grenscontroles, liet de ANWB eerder weten. Landen die een PCR-test verplicht stellen, kunnen steeksproefsgewijs controleren. Het is momenteel niet duidelijk in welke landen dat gebeurt. Hier geldt: kijk goed wat voor eisen het land stelt waar je naartoe gaat.

Neem naast een zonnebril, ook altijd mondkapjes mee. Beeld Patrick Post

Ik ga vliegen, waar moet ik rekening mee houden?

Gaat u er even voor zitten. Nu er nog steeds geen Digitaal Certificaat is waarmee je vrij kunt reizen, wemelt het van de verschillende regeltjes. Begin minstens twee weken van tevoren met uw onderzoek en pak het gestructureerd aan: onderzoek wat respectievelijk het vliegveld, de vliegmaatschappij en het land van bestemming van u eisen.

Wie vliegt, moet bijna in alle gevallen een PCR-test doen. Wat voor testbewijs je nodig hebt en welke testen worden toegestaan, verschilt per land. Net als de minimumleeftijd voor een verplichte test, en hoeveel uur voor aankomst je die test moet hebben gedaan. Informatie over de eisen per land zijn te vinden op: nederlandwereldwijd.nl.

Kanttekening: dit is soms zo ingewikkeld opgeschreven, dat je nog wat aanvullend onderzoek moet doen. Dan biedt de ANWB Reiswijzer soelaas, over het algemeen helderder. Op dezelfde pagina beschrijven ze ook nog eens de geldende coronaregels in het vakantieland.

Ga niet op pad zonder een 'gezondheidsverklaring’ uit te printen, te vinden op de site van de overheid. Dit is verplicht. Een paar vliegtuigmaatschappijen staan toe dat je het formulier digitaal invult bij het inchecken. Let op: voor de terugweg is een opnieuw ingevuld formulier nodig. Pak dus óf je printer in, of neem extra formulieren mee van huis.

Ik zie allemaal dure PCR-testen met reiscertificaat op internet. Kan ik me niet gewoon gratis bij de GGD laten testen?

Het korte antwoord: nu nog niet, maar misschien straks wel. Vooralsnog test de GGD alleen alleen mensen met klachten. “Wij zijn er om de pandemie te bestrijden, niet voor vakanties”, zegt een woordvoerder. Wel, geeft ze toe, kunnen mensen klachten voorwenden en zo toch een test doen voor hun vakantie.

Er lopen gesprekken met het ministerie om te kijken of de GGD een rol kan spelen bij het testen van uitgaande reizigers, aldus de woordvoerder. Daar mag ze verder nog niets over zeggen. Het is nog niet helemaal zeker, maar het kabinet ‘spant zich in’ aldus een recent persbericht om PCR-testen in juli en augustus volledig te vergoeden voor de mensen die nog niet (volledig) zijn ingeënt. Kosten: 350 miljoen.

Wie gaat vliegen, moet ook een gezondheidsverklaring inpakken. Beeld Patrick Post

Moet ik ook dit hele testcircus door als ik al gevaccineerd ben of corona heb gehad?

Zolang het coronapaspoort er niet is, heeft het geen zin om een antistoffentest te doen, een screenshot van een positieve testuitslag mee te nemen naar Schiphol, of een vaccinatiebewijs. Want meestal is alsnog een PCR-test vereist, enkele uitzonderingen daargelaten. Denemarken verwelkomt bijvoorbeeld gevaccineerden. Maar pas ook hier op: hoe je moet aantonen dat je gevaccineerd bent, verschilt. Dus testen is makkelijker, of toch die printer inpakken voor onvoorzien papierwerk.

Gaat het Digitale Certificaat verlossing uit deze bureaucratie bieden?

Dat was het hele idee erachter, maar de werkelijkheid is weerbarstig. Per 1 juli, legt een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid uit, kan je op je smartphone een nieuwe versie van de al bestaande coronacheck-app downloaden. Door in te loggen met DigD worden je vaccinatie- en besmettings- en testgegevens geladen.

Je mag vrij reizen als je recent negatief getest bent, corona hebt gehad of gevaccineerd bent. Dan rolt er een QR-code uit die je overal in Europa kunt gebruiken. Maar, aldus de vws-woordvoerder, er is nog volop discussie over eisen die landen willen stellen bovenóp het Digitale Certificaat. Reken je dus niet te rijk met zo'n QR-code.

Kan ik onder al deze rompslomp uit?

Ja, Drenthe is mooi. Of Friesland. Of de Limburgse heuvels. Wie op vakantie gaat in eigen land, heeft minder voorbereidingsstress. Wilt u toch naar het buitenland? Met de auto (of fiets!) is het minder gedoe.

