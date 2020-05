Help het klooster de crisis door: ga kamperen op de kloostercamping

In retraite, maar dan in je eigen tent of caravan. Wie er nog niet helemaal aan toe is om uit de ‘intelligente lockdown’ te komen, kan deze zomer terecht in het klooster Nieuw Sion in het Overijsselse Diepenveen. Vanaf 1 juli heeft Nieuw Sion, gelegen in het Sallandse groen, tien kampeerplekken en veertien gastenkamers beschikbaar.

“Het voldoet aan de eisen van mensen die voorzichtig willen zijn”, zei directeur Marten IJmker tegen RTV Oost. Alles is corona-proof: gasten beschikken over hun eigen toilet en douche. Aan ruimte geen gebrek, zegt IJmker: “Je hoeft hier niet moeite te doen om anderhalve meter afstand te houden. Het is echt een hele fijne plek om in quarantaine te zitten.” Meedoen aan de gebeden en het ritme van het kloosterleven wordt aangemoedigd, maar het is niet verplicht. Voor maaltijden wordt gezorgd.

Zwaar weer door de coronacrisis

Nederlandse kloosters zitten vanwege de coronacrisis in zwaar weer. Tientallen monniken en zusters zijn aan het coronavirus bezweken. Daarnaast komt veel minder geld binnen omdat de gastenverblijven al maanden gesloten zijn, en omdat de verkoop van wijn, abdijbier en kloosterproducten deels stilligt. Ook Nieuw Sion liep tienduizenden euro’s mis omdat het gastenverblijf dicht was.

De openstelling van het kampeerterrein moet de schade beperken, zegt IJmker. “Misschien kunnen we een klein beetje goedmaken wat we in het voorjaar in het gastenverblijf hebben verloren”.

Wie niet in de gelegenheid is om naar Diepenveen te reizen, kan het klooster ook ‘gewoon’ steunen door een gebed. “ Als het even kan, denk dan aan alle mensen die hier betrokken zijn. Bid voor goede afstemming, voor energie en voor wijsheid.”

