Helft geneeskundestudies denkt aan afschaffen cum laude

Vier van de acht geneeskundeopleidingen in Nederland denken erover om geen cum laudes meer uit te delen, of zijn daar zelfs al mee gestopt. Dat blijkt uit een rondgang langs alle universitair medische centra (UMC’s) in Nederland. Naar alle waarschijnlijkheid kan een groot deel van de geneeskundestudenten in de nabije toekomst dus niet meer ‘met lof’ afstuderen.

De betreffende UMC’s hopen daarmee vooral de prestatiedruk onder geneeskundestudenten te verminderen. Die is op dit moment hoog. Zeker een kwart van de bachelorstudenten en co-assistenten loopt een hoog tot zeer hoog risico op een burn-out, bleek begin dit jaar uit onderzoek van belangenorganisatie De Geneeskundestudent. Het uitdelen van een beperkt aantal cum laudes zou de onderlinge concurrentiestrijd tussen studenten verder aanwakkeren, is de gedachte.

Angst voor slecht cijfer staat leerproces in de weg

UMC Utrecht verwacht dat de cum laude daar ‘uiteindelijk zal verdwijnen’, zegt een woordvoerder. Datzelfde geldt voor de medische faculteit in Maastricht. Ook het Erasmus MC in Rotterdam zegt de cum laude mogelijk vaarwel, al benadrukt het academisch ziekenhuis dat deze beleidswijziging nog wel langs de medezeggenschapsraad moet.

“We zien dat de prestatiedruk onder studenten hoog is”, zegt Clara Drenth, opleidingscoördinator in Utrecht. “De cum laude is niet de enige oorzaak van stress, maar draagt er wel aan bij. We merken bijvoorbeeld dat studenten tijdens hun co-schappen in het ziekenhuis soms geen feedback durven vragen. Ze zijn bang dat zo’n vraag wordt gezien als twijfel, en dat dit uiteindelijk resulteert in een lager cijfer en dus geen cum laude. Die angst staat het leerproces in de weg.”

De drie universiteitssteden volgen het voorbeeld van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Daar deelt de faculteit geneeskunde al sinds september 2022 geen cum laudes meer uit aan masterstudenten die bovengemiddeld goed presteren. En dat bevalt, blijkt volgens de VU uit een eerste interne evaluatie. Ook in Amsterdam was prestatiedruk een belangrijke aanleiding voor de beleidsverandering.

Hoe kun je excelleren zonder cum laude?

Een van de opleidingen die de cum laude vooralsnog wel handhaaft, is de geneeskundestudie in Leiden. Decaan Pancras Hogendoorn ziet dat een eervolle onderscheiding later in de carrière verschil kan maken. Ontneem je een student de kans om te excelleren, dan verklein je vervolgens ook zijn of haar kansen op een latere topfunctie in de medische wetenschap of daarbuiten.

“Lang niet alle studenten willen van de cum laude af”, zegt Hogendoorn. “Ik ken er ook die zeggen: ik wil mezelf kunnen onderscheiden. Je maakt immers meer kans op een grote onderzoeksbeurs, op een plek bij een gewilde specialisatierichting of aan een buitenlandse topuniversiteit. Ik vind het prematuur om nu al een knoop door te hakken, want je kunt niet zomaar terug. Laten we de discussie eerst uitbenen.”

Vrees voor scheefgroei tussen opleidingen

Het is logisch dat sommige studenten de cum laude willen behouden, meent Pim den Boon. Hij is voorzitter van De Geneeskundestudent. “We leven helaas in een tijd waarin studenten alles aangrijpen om zich te onderscheiden, en waarin je medestudent is verworden tot een rivaal. Veel studenten leven daardoor in continue angst dat ze niet goed genoeg zijn. Dat is een fundamenteel probleem waar we een oplossing voor moeten vinden.” Als het aan hem ligt, schaffen ook de andere UMC’s in Nederland hun cum laude zo snel mogelijk af.

Het UMC Utrecht is eenzelfde mening toegedaan, maar om een iets andere reden. Daar vrezen ze dat de huidige situatie kan leiden tot scheefgroei tussen de verschillende geneeskundeopleidingen in het land, waarbij ambitieuze studenten een voorkeur ontwikkelen voor een opleiding waar de cum laude nog wél op het menu staat. Drenth: “We willen die studenten natuurlijk niet afschrikken. Het liefst zetten we deze stap dus samen met de andere UMC’s.”

Lees ook:

Prestatiedruk tijdens studie nekt jongeren, blijkt uit onderzoek

Veel studenten voelen zich overspoeld door hoge eisen, verwachtingen en verantwoordelijkheden, meldt het Trimbos Instituut.