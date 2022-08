Hele rechtszaak over moord Peter R. de Vries moet mogelijk opnieuw

De rechter vertelde het bij aanvang van een nieuwe pro-formazitting in de zaak Peter R. de Vries alsof hij wilde beginnen met een huishoudelijke mededeling. Misschien moet de hele zaak opnieuw worden gedaan, omdat de jongste rechter is verhuisd naar het buitenland.

De wet schrijft voor dat in zo’n geval het requisitoir, de pleidooien en de slachtofferverklaringen over moeten. Tenzij de verdediging en Openbaar Ministerie geen bezwaar hebben om ‘gewoon’ verder te gaan. Of dat zo is, wordt tijdens de volgende zitting op 3 november duidelijk.

Kaarten tegen de borst

Mochten OM en verdediging allebei akkoord gaan, dan zijn zij het in elk geval over iets eens. Want de verdediging van de Pool Kamil E. is niet te spreken over de handelswijze van het OM. Die zou ‘kaarten tegen de borst houden’ en veel te weinig informatie geven over het onderzoek. Dat verwijt klonk al eerder, ook van de advocaat van Delano G. die donderdag niet aanwezig was in de rechtszaal.

De advocaat van Kamil E., Ayse Çimen, beklaagde zich dat haar cliënt maandenlang in de cel is afgeluisterd. Dat kregen de advocaten pas na lange tijd te horen. Wat de informatievoorziening extra complex maakt, is dat er eigenlijk twee rechtszaken Peter R. de Vries zijn. De eerste is die tegen Delano G. en Kamil E., de vermeende uitvoerder van de moord. De tweede is de zaak tegen andere betrokkenen, zoals de opdrachtgevers.

In die laatste zaak zijn de laatste maanden nieuwe ontwikkelingen. Een getuige, die Eddy wordt genoemd, zou hebben verteld over mogelijke opdrachtgevers voor de moord. De naam van Ridouan T. komt naar voren.

Onder druk gezet om mee te werken

De getuige vertelt ook dat Kamiel E. zwaar onder druk is gezet om mee te werken. “Anders zou hij zelf worden gedood”, zei advocaat Çimen.

Dat is belangrijk voor de strafmaat. Het Om eist levenslang, maar als blijkt dat Kamiel E. met de dood werd bedreigd, dan kan levenslang veranderen in een tijdelijke straf.

Naast de verklaringen van de nieuwe getuige zijn er meer ontwikkelingen. Zo zijn een paar maanden geleden drie nieuwe verdachten opgepakt. Een verdachte heeft vermoedelijk een grote rol gespeeld bij de aansturing van de moord op De Vries.

De 27-jarige Pool Krystian M. zou degene zijn geweest die in de uren voor en na de moord contact onderhield met de twee verdachten. M. is onder meer verdachte in een onderzoek waarbij een neef van Ridouan T. is betrokken.

Video's voor sociale media

Verder zijn op Curaçao en in Spanje twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video’s zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.

Advocaat Çimen wil dat beide onderzoeken bij elkaar worden gevoegd, omdat het over een en dezelfde moord gaat. Het OM moet zich daarover beraden.