Heimwee naar het kamp: oud-woonwagenbewoners eisen standplaats

Natasja Schneider (53) zit al bijna veertien jaar in de wachtstand. Zo voelt dat in ieder geval. Want hoewel ze in een keurig rijtjeshuis in Den Haag woont, heeft ze zich er nooit echt thuis gevoeld. Ze ziet het als een noodgedwongen overbruggingsperiode, ongeveer zoals een gescheiden vader een paar maanden in een vakantiehuisje vertoeft. Veel liever zou ze terugkeren naar haar ‘roots’, zoals ze het zelf noemt.

Oud-bewoners dwingen nieuwe standplaatsen af

Met die wortels doelt ze op het woonwagenkamp. Haar eigen kamp aan de Escamplaan werd in 2009 op initiatief van de gemeente met de grond gelijk gemaakt, en dat doet nog altijd pijn. “Eerst de keuken, daarna de slaapkamer”, somt Schneider op. “Stukje bij beetje werd mijn huis door een grote grijpmachine kapot geknepen.” Sindsdien woont ze tegen haar zin in een stenen huis, net als 27 andere gezinnen van haar kamp. Ze zou dolgraag terugkeren naar een woonwagen, maar nieuwe standplaatsen zijn er nauwelijks.

Met andere lotgenoten daagt Schneider nu de gemeente Den Haag voor de rechter. Die voerde zoals zoveel gemeenten jarenlang een ‘uitsterfbeleid’ voor woonwagenkampen, onder meer omdat deze kampen werden gezien als een broeinest voor criminaliteit. Met de rechtszaak willen de voormalig woonwagenbewoners de gemeente nu dwingen om toch nieuwe standplaatsen vrij te maken. Daardoor zouden bijvoorbeeld de gedupeerden van de Escamplaan kunnen terugkeren naar een woonwagen.

Ombudsman: ‘uitsterfbeleid is discriminerend’

Daarbij beroept de actiegroep zich op uitspraken van de Nationale ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens. Die concludeerden zo’n vijf jaar geleden al dat het uitsterfbeleid discriminerend en een schending van de mensenrechten is. Vaak is het veel langer wachten op een standplaats voor woonwagenbewoners, dan op een sociale huurwoning.

Oud-woonwagenbewoner Natasja Schneider: “Ik ga zo vaak als het kan op bezoek bij mijn familieleden die nog wel in een woonwagenkamp wonen. Dan ben ik even terug in mijn eigen habitat.” Beeld Otto Snoek

De rijksoverheid maakte vervolgens op papier een eind aan het uitsterfbeleid, en riep gemeenten op om meer standplaatsen vrij te maken. Die lijken daar echter niet voor te porren: landelijk zijn er nog altijd zo’n 8800 standplaatsen, en dat aantal groeit nauwelijks sinds de overheid een stevige tik op de vingers kreeg.

“De groep woonwagenbewoners kan niet anders dan procederen”, zegt mensenrechtenadvocaat Merel Hendrickx, die de woonwagenbewoners bijstaat. “Je maakt op dit moment geen reële kans om in Den Haag een standplaats te krijgen. Maar hoewel de gemeente al sinds 2018 weet dat het anders moet, en bewoners ook op die verplichting hebben gewezen, ligt er nog geen concreet plan voor extra standplaatsen. De gemeente doet onvoldoende om de fouten uit het verleden te herstellen.”

Woonwagenbewoners zijn gemeentelijke aandachtsgroep

De gemeente Den Haag kent de signalen, zegt wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting) via zijn woordvoerder. Toch vindt hij niet dat het gemeentebeleid de woonwagenbewoners uitsluit. “Sinds anderhalf jaar is dit een aandachtsgroep binnen ons beleid, en de gemeente wil het aantal standplaatsen de komende tijd uitbreiden.” Daarbij wordt de gemeente naar eigen zeggen gehinderd door de algehele woningnood. “Het vinden van locaties is een lastige opgave, want de ruimte is schaars en er liggen vaak meerdere ruimteclaims op dezelfde locaties.”

In 2009 werd het woonwagenkamp aan de Escamplaan in Den Haag gesloopt. Beeld Arie Kievit

Als het aan oud-woonwagenbewoner Schneider ligt, treedt de gemeente snel met haar in gesprek, zodat ze eindelijk zicht krijgt op een woonwagen. “Mijn dochter en ik houden een eengezinswoning bezet. Die geven we graag op, in ruil voor een standplaats.” En tot die tijd? “Ik ga zo vaak als het kan op bezoek bij mijn familieleden die nog wel in een kamp wonen. Dan ben ik even terug in mijn eigen habitat.”

