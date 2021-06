Heimwee naar de lockdown: ‘Het was compleet stil, ook in mijn hoofd’

Lucas Winnips (46, Castricum) werkt bij de Gemeente Amsterdam en is actievoerder bij klimaatbeweging Extinction Rebellion. Hij heeft heimwee naar het hoopvolle gevoel voor klimaatverandering.

De lockdown was al een paar weken onderweg, toen Lucas Winnips opeens een duidelijk moment van hoop voelde. In NRC las hij hoe een directielid van De Nederlandse Bank pleitte voor regels om duurzamer uit de coronacrisis te komen. “Wow, dit is echt betekenisvol, dacht ik. De financiële sector pompt nog steeds miljarden in de fossielebrandstofsector. Het moment dat een bankdirecteur zegt: we moeten nu echt groen worden, dat is groots.”

Voor Winnips stond de lockdown in het teken van hoop. De hoop dat de strategie van oneindige economische groei ingedamd zou worden om onze wél eindige planeet te redden. Als activist bij Extinction Rebellion strijdt hij daar al langer voor, maar corona bracht de boel in een stroomversnelling. “Ik zag een bredere publieke opinie ontstaan van mensen die beseften: zo kan het niet langer. Dat voelde goed. Steeds meer mensen kwamen aan onze kant staan.”

Daarnaast was er nog een persoonlijk hoogtepunt voor Winnips. Zijn vrouw besloot in de lockdown haar baan als griffier op te zeggen en fulltime klimaatactivist te worden. Een geschenk uit de hemel, zo noemt Winnips het. “Het is heel leuk om een gedeelde passie te hebben. Je kunt sparren met elkaar, we begrijpen elkaar. Dat heeft mij en mijn vrouw veel goed gedaan.”

Jammer genoeg blijkt de hoop van de lockdown toch vals te zijn. Winnips ziet met lede ogen aan hoe de wereld terug gaat naar business as usual. “Over een tijdje kijken we terug op deze periode en slaan we onszelf voor onze kop. Dáár was het moment geweest om te veranderen en dat hebben we niet gedaan.” Het goede nieuws is dat Extinction Rebellion wel weer met grote groepen mensen hiertegen gaat demonstreren. “Daar kijk ik wel naar uit: dat we in volle bezetting in opstand kunnen komen.”

Kika Sprangers (26, Utrecht) is jazzsaxofonist. Zij heeft heimwee naar de dagenlange focus om nieuwe muziek te maken.

Kika Sprangers. Beeld Patrick Post

Tijdens de lockdown had saxofonist Kika Sprangers een wel heel bijzondere oefenruimte tot haar beschikking: het immense pand van TivoliVredenburg. Als ‘Nieuwe Maker’ – een soort artist in residence – van de Utrechtse muziektempel mocht ze er dag en nacht naar hartenlust ronddwalen. “Ik zat meestal in een kleedkamer te studeren, maar ik kon ook repeteren in jazz-zaal Cloud Nine als ik wilde. Met mijn eigen kwintet heb ik zelfs gespeeld in de Grote Zaal, waar normaal 1700 mensen in passen! Wanneer maak je dat nou mee?”

In het normale leven is het voor Sprangers altijd zoeken naar een balans tussen optreden en componeren. “De lockdown maakte dat ik niet over die balans hoefde na te denken: ik kon alleen maar maken. Dat bracht een bijzondere focus.”

Dagenlang zat Sprangers in TivoliVredenburg, waar het ook nog eens helemaal stil was. Letterlijk en figuurlijk. “Behalve dat het compleet stil was in het gebouw, was het ook stil in mijn hoofd. Dat was soms een worsteling; je kunt immers niet ontsnappen aan jezelf, maar het heeft me ook enorm productief gemaakt.”

Zodra het weer mocht, organiseerde TivoliVredenburg concerten voor dertig man publiek. Als blazer moest Sprangers officieel 7 meter afstand houden tot haar publiek en medemuzikanten. En toch was het intiem, vertelt ze. “We hebben in Cloud Nine opnames gemaakt voor een livealbum. Bijna al die dertig mensen zijn na afloop naar me toegekomen om hun ervaring te delen. Iedereen was heel dankbaar dat er weer iets kon.”

Zo’n klein groepje publiek is bijzonder, maar ja, spelen voor vijfhonderd man, daar kan niets tegenop. “Dat is overweldigend. Mensen die speciaal voor jou zijn gekomen en genieten van jouw muziek. En dat dan keer vijfhonderd. Ik kan niet wachten tot dat weer mag.”

Ingmar Beldman (51, Amsterdam) is steward voor een grote luchtvaartmaatschappij. Hij heeft heimwee naar de stilte in de stad, die maakte dat hij een boek schreef.

Ingmar Beldman is tijdens de lockdown begonnen aan een boekproject over zijn reizen langs tempels in Japan. Beeld Patrick Post

Het voelde haast morbide, zegt Ingmar Beldman, hoe hij op het nieuws zag wat de lockdown voor narigheid aanrichtte, maar hoe hij zich tegelijkertijd – hij kan het niet anders verwoorden – gelukzalig voelde. “’s Ochtends als ik opstond, voelde ik het vanbinnen al tintelen van opwinding. Een gevoel van: ik mag weer! Dan legde ik heel nerdy al mijn schrijfspulletjes op zijn plek en ging ik schrijven: elke dag van negen tot twee.”

In de jaren nul en tien leefde Beldman een ‘enerverend’ leven, zoals hij het zelf omschrijft. Vier keer in de maand vloog hij als steward in businessclass de wereld over. Daarnaast had hij een aantal liefdesrelaties die lastig liepen. “Dat leven belemmerde me om creatief te zijn, terwijl ik dat wel van kinds af aan ben geweest. Sinds 2002 heb ik al een groot verhaalidee in mijn hoofd, maar het schrijven kwam er nooit van.”

Toen corona hard op de rem van het leven trapte, kwam Beldmans creatieve scheppingsdrang naar boven. Bovendien was het opeens stil in Amsterdam, waar hij aan een gracht aan de rand van het centrum woont. “Normaal raast het verkeer hierlangs en hoor ik de gillende kinderen van het schoolplein aan de overkant, maar nu was er niks. Het leek alsof het universum me wilde zeggen: hier is de stilte, je kunt nu aan je boek beginnen.”

Het wordt een autobiografisch reisverslag over zijn tempelreizen naar Japan; hij is nu bezig met versie drie. Beldman zal het in eigen beheer uitgeven. Ondertussen komt het vliegverkeer weer op gang, maar bang dat die drukte zijn toekomstig schrijfgenot doet wankelen, is hij niet. “Die schrijfroutine is ondertussen zo stevig, geen pandemie die dat meer omverblaast.”

Marleen Backhuijs (35, Enschede) werkte tijdens de pandemie als planner van coronasneltesten. Ze heeft heimwee naar de tijd die ze met haar volledige gezin kon doorbrengen tijdens de lockdown.

De familie Backhuijs-Van Til. Beeld Familie Backhuijs-Van Til

Dat haar man PM van Til (40) voor zijn werk veel naar het buitenland moest, was Marleen Backhuijs (35) wel gewend. “Voor de lockdown was hij zo’n honderd dagen per jaar weg.” Ze was er wel tegen bestand: “Het gaf ook wel een kick om het gezin te kunnen runnen. Aan de ene kant was het heel pittig, maar aan de andere kant dééd ik het maar wel mooi even, met twee kleintjes.”

Toen haar man door de lockdown alleen nog vanuit huis werkte, was dat zelfs een beetje schrikken: “Ik was gewend dat hij er soms niet was. Dus tegen april dacht ik: goh, wanneer vertrek je weer?” Het gezin moest een nieuwe balans vinden. “We spraken dingen opnieuw af. Hij kookt bijvoorbeeld nu iedere dag.” Het thuiswerken gaf ook een zekere flexibiliteit in de zorg voor de twee kinderen van het echtpaar, Lisa (4,5) en Koen (3). “Als ik een Zoomvergadering had, kon hij de kinderen wegbrengen en andersom.”

Inmiddels is er routine opgebouwd. “Ik bak nu samen met de kinderen twee keer in de week iets lekkers.” Ook de echtelieden plannen tijd voor elkaar. “Tijdens de lockdown stelden we een wekelijkse meeting in, om met elkaar een goed gesprek te hebben. En we hielden ‘schatje-schatje-avonden’ met zijn tweetjes. Chef van een huishouden ben je al heel snel, maar je moet nog wel begrijpen waarom je dat huishouden met elkaar bent begonnen.”

Het bedrijf waar haar man werkt, heeft al toegezegd dat hij wat vaker thuis kan blijven. “Zij hebben ook wel ingezien dat je niet voor iedere meeting op het vliegtuig hoeft te stappen.” Alhoewel het voor het gezin fijn is dat scholen weer open zijn en ze weer samen dingen kunnen ondernemen, hoopt Backhuijs dat de knusheid kan blijven. “Voor de kinderen is het fantastisch leuk als papa er zoveel is.”

