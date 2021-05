‘Heftig incident’ – Het is uitzonderlijk dat agenten worden beschoten met automatische wapens

Schietpartijen komen vaker voor. Een achtervolging ook. Maar niet in de mate zoals woensdag in Amsterdam-Noord, toen een achtervolging naar een weiland in Broek in Waterland leidde, waar een van de overvallers werd doodgeschoten. Het is echter niet zo dat het geweld steeds extremer wordt en dat de politie de opleiding en trainingen aanpast omdat agenten vaker in situaties terechtkomen die doen denken aan misdaadfilms, stelt een woordvoerder van de korpsleiding.

Woensdag rond kwart over twee overviel een groep mannen van Belgische en Franse afkomst een waardetransport in Amsterdam. Daarbij hield een van de overvallers de wacht en vuurde soms met een automatisch wapen in de lucht, waarschijnlijk om omstanders op afstand te houden. De politie wil nog niets zeggen over de buit. De NOS en De Telegraaf melden dat het vermoedelijk gaat om goud en diamanten ter waarde van 50 miljoen euro, afkomstig uit een depot van een goudhandelaar.

Zes aanhoudingen

De buit verdeelden de overvallers over meerdere vluchtauto’s. Twee auto’s gingen richting Broek in Waterland, een reed de ringweg A10 op. In Diemen vond de politie een uitgebrande auto en een andere auto met daarin een verdachte, die werd aangehouden. De auto’s die richting Broek in Waterland reden, strandden en vlogen in brand. De overvallers vluchtten een weiland in, waar agenten vier verdachten konden arresteren. Een vijfde overleed. Op de snelweg A16 bij Rotterdam hield de politie later die middag nog een persoon aan, waarmee het aantal aanhoudingen op zes komt.

Het is nog niet duidelijk hoeveel overvallers woensdag betrokken waren bij de overval op het geldtransport. Buiten de zes aangehouden mannen en de persoon die is overleden zoekt de politie nog naar minstens twee anderen.

Vijftig agenten geconfronteerd met automatisch vuur

“Voor alle betrokken collega’s was dit een heftig incident”, zegt politiechef Frank Paauw. “Er is met automatische wapens op politiemensen geschoten. Zo’n vijftig collega’s zijn direct geconfronteerd met automatisch vuur. Ik ben trots op onze collega’s die moedig hebben doorgepakt en deze aanhoudingen hebben verricht. Met man en macht zetten we nu in op deze zaak.”

Beschietingen komen vaker voor, bijvoorbeeld bij overvallen en liquidaties. Maar dat criminelen agenten onder vuur nemen met automatische wapens is zo uitzonderlijk dat in de afgelopen tien jaar slechts een handvol incidenten vergelijkbaar is met wat er woensdag gebeurde. Bekend is de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012, waar bij een liquidatie twee personen omkwamen en motoragenten met automatische wapens onder vuur werden genomen. Een jaar later schoten criminelen ook met automatische wapens op de politie na een overval in het Noord-Brabantse Best en eerder, precies tien jaar geleden gebeurde hetzelfde in Amsterdam.

Lees ook:

De politie houdt een grote controle in de buurt van afgeperst fruitbedrijf in Hedel

De afgelopen periode zijn weer huizen beschoten in Hedel, Kerkdriel en Velddriel, adressen die te maken hebben met het fruitbedrijf De Groot Fresh Group. Medewerkers van het bedrijf worden al sinds mei 2019 bedreigd.