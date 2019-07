Heerlijk die airco, maar het klimaat wordt er alleen maar warmer door

“De markt is booming”, zegt Jose Komin, directeur van het installatiebedrijf IJskoud BV. “Vroeger wilden mensen alleen voor de warmste dagen een ventilator. Maar met de klimaatopwarming hebben ze nu toch een airco nodig.”

Zoals de familie Hermes uit Purmerend. Claudine Hermes laat vandaag een nieuwe airco-installatie plaatsten in de badkamer van de bovenste verdieping. Ze is thuisgebleven om de installateurs van IJskoud BV te ontvangen. Hermes heeft twee woonkamers, waarvan een op zolder. Daar is het niet meer uit te houden, zegt ze. “Toen we hier een jaar geleden kwamen wonen zei de architect dat een airco niet nodig zou zijn. Maar als het hierboven zo heet is dan moet je wel.”

De afgelopen dagen is het energiegebruik in de avonduren licht gestegen, vermoedelijk doordat Nederlanders hun airco aanzetten, zegt netwerkbeheerder Tennet. De verwachting is dat het aantal airco’s stijgt in Nederland, al zijn daar geen harde cijfers van. Wel heeft het Internationaal Energy Agency (IAE) vorig jaar een rapport gepubliceerd met cijfers over het wereldwijd toenemend aircogebruik. Dat is de afgelopen 25 jaar verdrievoudigd.

Na elke hittegolf kopen mensen meer airco’s, die lang meegaan en vervolgens ook aangaan als de temperatuur wat milder is dan 35 graden Celsius. Gevolg: het energiegebruik door airco’s stijgt. Dat is het geval in Frankrijk, zo schrijft IEA.

Zuinigere modellen

Terug naar Purmerend. Hermes en haar man lieten bij de bouw van hun huis een klimaatsysteem plaatsen in de kelder. “We zijn niet afhankelijk van de stadsverwarming, en dit is beter voor het klimaat.” Het huis telt vijf verdiepingen, en het koelsysteem reikt niet tot boven. “Daar kan het nu wel 40 graden worden”, zegt Hermes. “Dat is geen doen. Daarom belde ik drie weken geleden het installatiebedrijf.”

Firma IJskoud is bezig met het installeren van een airco bij de familie Hermes in Purmerend, Claudine Hermes zet een kopje koffie terwijl de monteurs bezig zijn rechts en links op het dak. Beeld Maartje Geels

“Dan ben je nog snel aan de beurt”, reageert Zeger Dijkman, installateur van IJskoud BV. “Met deze hitte loopt het storm bij aircobedrijven. Wij beginnen nu een uur eerder om de drukte aan te kunnen.” “Daarnet nog kreeg ik een mail van een klant, die smeekte of we bij een vriend van hem een airco konden plaatsen”, zegt Komin. Zijn bedrijf werkt normaliter niet met particulieren: “We komen om in het werk, mijn mensen zijn op. En goed personeel is haast niet meer te vinden.”

Paradoxaal genoeg is betere isolatie van nieuwbouwhuizen ook een reden om een airco te nemen. “Bouwbedrijven doen dat om een beter energielabel te krijgen. Maar daardoor is het in die woningen ’s zomers niet uit te houden.” Is de warmte eenmaal binnen, dan gaat deze er niet snel meer uit.

Komin is zich ervan bewust dat airco’s ook onderdeel zijn van het klimaatprobleem. “Daarom plaatst ons bedrijf alleen zuinigere modellen. Maar als installateur loop je toch achter de fabrikant aan. De airco’s zijn in ieder geval duurzamer dan 20 jaar geleden. Gister nog hebben we een 35 jaar oude airco vervangen bij het Leger des Heils. Die krijgen met hun nieuwe zeker een beter energielabel.”

De impact van airco’s Doordat de aarde opwarmt, stijgt de vraag naar airco’s, waardoor energiecentrales harder moeten werken, meer CO2 uitstoten en zorgen voor verdere opwarming van de aarde. Deze observatie kwam vorig jaar van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). De organisatie uitte zorgen over de toenemende vraag naar airco’s. Volgens het agentschap zijn de airco’s een blinde vlek in het klimaatdebat. Enkele cijfers: tussen 1990 en 2016 is de verkoop van airco’s wereldwijd verdrievoudigd. In 2016 waren er ongeveer 1.600.000.000 airco’s in gebruik, goed voor 2000 terawattuur elektriciteit per jaar. Ter vergelijking: Nederland verbruikt jaarlijks ongeveer 120 terawattuur. Let wel: over alle apparaten, in woningen en industrie. De uitstoot van CO2 door airco’s is de afgelopen kwart eeuw verdrievoudigd tot 1.130.000.000 ton, wat overeenkomt met de jaarlijkse emissie van Japan. De verwachting van de IEA is dat in 2050 het aantal airco’s, en dus ook het energieverbruik en uitstoot, drie keer zo groot zal zijn. De oplossing ligt volgens het internationale energieagentschap in duurzame energiebronnen, als zon en wind. Maar ook de huizenbouw zal moeten veranderen en meer gericht moeten zijn op buiten houden van de warmte. Wat kost een airco per dag aan energie? Dat hangt natuurlijk af van de kracht van de airco en hoeveel en hoe lang hij moet koelen. Gemiddeld gebruikt een airco ongeveer 1 kilowattuur (kWh), wat gelijk staat aan een wasbeurt met een (niet al te zuinige) wasmachine. Een airco die in een zomer 40 dagen 8 uur per dag draait, kost ongeveer 320 kilowattuur, wat bij een energieprijs van 23 cent per kWh neerkomt op bijna €75.

