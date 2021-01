Heel Lansingerland door de coronateststraat om Britse coronamutatie

Eind november viel het de GGD Rotterdam Rijnmond op dat er veel covidbesmettingen waren op de Willibrordschool in Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. Rond de kerstdagen bleek dat sommige van die besmette leerlingen en medewerkers de Britse variant van het virus hadden opgelopen. Grootschalig onderzoek volgde, waarbij 750 personen rond de school werden getest. 75 van hen bleken positief, van wie 40 procent met de Britse variant. Reden voor de GGD en de Erasmus Universiteit om het grootschalige testonderzoek te starten. Het plan was al om zo’n grootschalig onderzoek te houden in twee Nederlandse gemeenten. Lansingerland is door de recente uitbraak een geschikte locatie. Over de andere gemeente waar de GGD binnenkort gaat testen is nog niets bekend.

Met de massale test hoopt de GGD meer zicht te krijgen over waar het virus circuleert, zegt Saskia Baas, de directeur van de GGD Rotterdam Rijnmond. Een tweede doel is de verspreiding vertragen, en het liefste stoppen.” Nu laten de cijfers voor de gemeente Lansingerland de laatste dagen zien dat het aantal besmettingen juist afneemt. Volgens de GGD kan dat een vertekend beeld zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat inwoners van het getroffen gebied voorzichtiger zijn na alle berichten over de Britse variant.

Meer inzicht in de rol van kinderen

“Wat we ook beter willen snappen is hoe de transmissie gaat”, zegt Baas. Normaal gesproken spelen jonge kinderen een minder grote rol in de verspreiding van het virus dan volwassenen. Al zijn er onderzoeken die laten zien dat ook jonge kinderen geregeld het virus een gezin binnenbrengen. “Verhoudingsgewijs zien we in Engeland dat kinderen iets vaker het virus verspreiden”, zegt viroloog Marion Koopmans van de Erasmus Universiteit. “Een verklaring is wellicht dat de rest van Engeland in een lockdown zat terwijl de scholen nog open waren. Wij zitten in een andere situatie dus vinden wij wellicht een andere verklaring.”

Kinderen zijn weliswaar besmettelijk, maar minder dan volwassenen omdat zij kleinere longen hebben en dus minder virus verspreiden. Daarbij ontwikkelen zij minder klachten, ook een reden dat zij minder dan volwassenen het virus verspreiden. “Wat we bij de Britse variant zien is dat deze infectie meer virus produceert in de neus”, zegt Koopmans. “Dat verhoogt het risico dat je besmettelijk bent. De vraag die wij onderzoeken is of kinderen door de nieuwe variant vaker klachten hebben. Als zij iets meer klachten hebben, helpt dat mee bij de verspreiding. Bij kinderen is ook het zo dat de afweer het virus sneller indamt. Zij raken de infectie sneller kwijt en zijn dus minder lang besmettelijk. Hoe dat zit met de nieuwe infectie weten we niet. Dat nemen we mee in het onderzoek.”

De GGD in Rotterdam Rijnmond gaat tot 5000 inwoners van Lansingerland per dag testen. Na 12 dagen kan de gehele bevolking zijn getest. Bij de positieve inwoners kijkt het Erasmus MC welke variant zij bij zich dragen; de reguliere, de Britse of de Zuid-Afrikaanse, die ook al in Nederland is aangetroffen. De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk in de discussie over sluiten of openen van de basisscholen.

