Heel Holland Wobt? Voortaan kan iedereen makkelijker informatie opvragen bij ministeries en gemeenten

Hoe komen overheidsbesluiten tot stand? Wat bespreken ambtenaren in al die meetings, appjes en e-mails over beleid? Dankzij de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) kan iedere Nederlander informatie opvragen bij ministeries, gemeenten en andere bestuursorganen. Maar omdat ‘wobben’ notoir ingewikkeld is, maken vooral ervaren journalisten er gebruik van.

Dat moet anders, vindt de VVOJ (Vereniging voor Onderzoeksjournalisten). Eind november lanceerde de vereniging de website wob-generator.nl. In drie simpele stappen genereert deze digitale tool een complete brief, inclusief juridisch jargon. De gebruiker hoeft alleen wat persoonlijke gegevens, de naam van het bestuursorgaan en de gewenste soort documenten of informatie in te vullen.

Niet iedereen is enthousiast. Wob-expert Roger Vleugels noemt wobben ‘maatwerk’ waar geen one size fits all-knop voor bestaat. “Nu heb je misschien wel snel een brief, maar ik vraag me af of je er wel de onderste steen mee boven krijgt”, zegt hij in een artikel van SVDJ (Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek). Bovendien helpt de tool je niet wanneer de overheid de procedure rekt, er met een smoes onderuit probeert te komen of documenten toestuurt waarin alle belangrijke informatie is zwartgelakt.

Toch maakt de site wobben toegankelijk voor mensen die geen juridische kennis hebben of kunnen betalen. Bovendien kunnen de automatisch geschreven brieven nog naar hartelust worden aangepast, wat maatwerk mogelijk maakt. De Wob-generator garandeert misschien geen goede uitkomst; hij verandert de eerste stap van monnikenwerk in kinderspel.

Lees ook:

Achtergehouden documenten, weggelakte passages

Voor Implant Files, het onderzoek naar medische hulpmiddelen, zijn wereldwijd 1500 verzoeken gedaan aan overheden om documenten openbaar te maken. Het resultaat: heel vaak nee, heel veel zwarte strepen, ervoeren Implant-onderzoekers Jet Schouten en Joop Bouma.