Heeft versoepelen zin, of kunnen we beter wachten op de laatste vaccinatietwijfelaars?

Premier Rutte en minister De Jonge praten er ongetwijfeld over met hun adviseurs in het Catshuis, deze zondag. Hoe veilig is het om de coronaregels verder te versoepelen met een vaccinatiegraad van 74 procent? Je kunt er ook anders tegenaan kijken: heeft het zin om te wachten tot meer Nederlanders gevaccineerd zijn?

In de week tot 5 september werden nog maar 50.000 eerste prikken gezet. Aan het begin van de zomer waren dat er nog vele honderdduizenden per week.

Nu zijn moeilijk te bereiken groepen aan de beurt

Dat de vaccinatiecampagne stokt is logisch: alle vaccinatie-enthousiastelingen zijn al bereikt. In juni kondigde het ministerie van volksgezondheid een nieuwe fase aan: die van het overtuigen van moeilijker te bereiken groepen zoals jongeren, laaggeletterden, orthodoxe christenen en Nederlanders met een migratieachtergrond.

Dat gebeurt door sleutelfiguren zoals buurtvaders, imams en dominees in te zetten om anderen te overtuigen. De GGD gaat met prikbussen de wijk in. Je laten vaccineren kan nu zonder afspraak.

‘Men had direct de wijken in moeten gaan met begrijpelijke informatie’

Nederland had daar beter dit voorjaar al mee kunnen beginnen, stelde Jet Bussemaker vrijdag in de Volkskrant. De oud-minister is nu hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact en deed onderzoek naar ongevaccineerden. “Parallel aan de grootschalige campagne had men ook direct de wijken in moeten gaan met begrijpelijke informatie voor iedereen”, vindt zij. Dat dat niet gebeurd is, leidt volgens Bussemaker tot ongelijkheid. Wie geen eerlijke kans had zich tijdig goed te informeren, loopt nu een hoger gezondheidsrisico.

Veldepidemioloog Amrish Baidjoe vindt de vaccinatiegraad nog te laag voor verdere versoepelingen. Er zit veel wantrouwen bij de mensen die nog niet gevaccineerd zijn, zegt hij. “Een groot deel van de mensen kun je overtuigen door een eerlijke dialoog. Een wat kleiner deel kun je niet overtuigen. Op die eerste groep moet je met man en macht je aandacht richten. Dat wordt al gedaan, maar kan beter. En dat kost veel tijd.”

In sommige gemeenten en wijken is nog veel te winnen

Daarbij komt dat de vaccinatiegraad van 74 procent (onder Nederlanders van 12 jaar en ouder) niet gelijkmatig is uitgesmeerd: er zijn grote verschillen tussen wijken en gemeenten. Vooral in de grote steden en de biblebelt is met goede campagnes veel meer te winnen dan die paar procent die landelijk mogelijk is.

Overigens gaat ook de landelijke vaccinatiegraad de komende weken nog zonder inspanning omhoog tot rond de 83 procent, als het goed is. Dat percentage heeft namelijk al een eerste prik gehaald, en wie dat heeft gedaan, komt vrijwel altijd een tweede halen. Dat kan een reden zijn om nog even te wachten met het afschaffen van een deel van de regels.

Het Verenigd Koninkrijk schafte wel alle regels af

Het Verenigd Koninkrijk laat zien dat er ook een andere afweging mogelijk is. Het zette al op 19 juli een streep door vrijwel alle regels. Op dat moment was slechts 69 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd.

Voor de Britse regering wogen de economische en sociale gevolgen van onder andere hun één-meter-afstandsregel zwaarder dan de gezondheidsrisico’s. Sinds begin augustus is het aantal patiënten in Britse ziekenhuizen gestegen van rond de 6000 naar rond de 8000, waarvan 1000 aan de beademing.

Denemarken versoepelt met een veel hogere vaccinatiegraad

Denemarken ging voor meer zekerheid. Daar vervielen afgelopen vrijdag pas alle coronarestricties, op het moment dat volgens de Deense gezondheidsautoriteit 83 procent van alle Denen boven de twaalf volledig is gevaccineerd, en 86 procent een eerste prik heeft gehad.

Zulke cijfers liggen ook voor Nederland binnen bereik. Kortom: wachten op een hogere vaccinatiegraad heeft zin. Maar het kabinet zal zich ook afvragen of Nederland daar het geduld nog voor heeft.

