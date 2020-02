Heeft uw kind een mes? 2500 euro boete, zegt Aboutaleb. Is dat wel eerlijk?

Hij wil ouders ‘nadrukkelijk medeverantwoordelijk’ maken voor het gedrag van hun kinderen, schrijft Ahmed Aboutaleb in een dinsdag verstuurde brief aan de gemeenteraad. Nu het aantal steekincidenten in Rotterdam toeneemt, treedt de burgemeester met harde hand op om het mesbezit in zijn stad terug te dringen.

Volgens een woordvoerder zijn er vorig jaar binnen de Eenheid Rotterdam, een van de tien regionale eenheden van de nationale politie, 1401 steekwapens in beslag genomen. In de stad vonden de afgelopen maanden verschillende steekpartijen plaats onder jongeren, soms van heel jonge leeftijd. Zo werd in oktober een jongen van veertien neergestoken voor een middelbare school, en stak in november een 13-jarige jongen een 14-jarige neer op een metrostation. De incidenten zijn onder meer het gevolg van ruzies tussen groepen uit twee wijken in Rotterdam-Zuid: IJsselmonde en Charlois.

Aboutaleb maakt zich niet alleen zorgen over de steekpartijen zelf, maar noemt het ook ‘buitengewoon zorgelijk’ dat ouders van betrapte kinderen soms ‘vrij laconiek’ reageren op het feit dat hun kind een mes op zak heeft. Hij wil hard optreden en bepleit dat ouders van kinderen bij wie voor het eerst een mes wordt aangetroffen, een zogeheten ‘last onder dwangsom’ krijgen. Bij een tweede keer wordt die omgezet in een boete van 2500 euro. Deze maatregel valt onder Aboutalebs bestuurlijke bevoegdheden. Instemming van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders is niet nodig.

Alle gangen van een puber controleren

De burgemeester noemt de hoge boete een ‘financiële prikkel om jongeren en hun ouders te bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen’. “Om ervoor te zorgen dat de prikkel zijn afschrikkende werking heeft, is het bedrag van de dwangsom hoog”, zegt een woordvoerder. “Het staat in redelijke verhouding tot de begane overtreding en het beoogde effect.”

Dat wil overigens niet zeggen dat ieder kind met een zakmes of aardappelschilmesje in de tas maatregelen moet vrezen. “De omstandigheden van het dragen of het gebruik ervan bepalen de eventuele strafbaarheid”, zegt de woordvoerder. “Per casus­­ moet bepaald worden welke maatregel passend en proportioneel is.”

De vraag dringt zich op of het eerlijk­­ is om de verantwoordelijkheid en de straf voor mesbezit van kinderen op deze manier bij hun ouders neer te leggen. Het bedrag van 2500 euro is voor veel inwoners van Rotterdam-Zuid meer dan een maandsalaris, en ouders kunnen moeilijk alle gangen van een puber controleren. Is het niet zinvol om kinderen zelf mee te laten betalen of ze anderszins te straffen?

‘De samenleving heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Nee, vindt Aboutaleb. “We zien dat steeds jongere kinderen betrokken raken bij dit fenomeen. Ouders hebben dan hun opvoedkundige verantwoordelijkheid te nemen”, zegt zijn woordvoerder. “Juist als het gaat om de jonge leeftijdscategorie willen we ouders doordringen van hun opvoedverantwoordelijkheid. Het kan niet zo zijn dat ouders onverschillig zijn voor dit onacceptabele gedrag. We verwachten dat er een preventieve werking vanuit gaat.”

Ook de samenleving heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het mesbezit en de steekpartijen aan te pakken, vindt Aboutaleb. Hij zei eerder al dat scholen aan kluisjes- en tassencontrole kunnen doen, en heeft jongerenwerkers gevraagd om scherper te zijn op signalen uit de wijk. Er lopen meer jongerenwerkers op plekken waar veel kinderen spelen en jongeren komen. De Erasmus Universiteit doet onderzoek naar het messengeweld in Rotterdam en de relatie met drillmuziek en sociale media. Dat moet deze zomer afgerond zijn.

Lees ook:

Politie in grote steden vreest geweld door drillmuziek

In grote steden neemt de politie maatregelen om door rapmuziek geïnspireerd geweld te voorkomen. In de muziek, afkomstig uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, wordt geweld verheerlijkt. En daar blijft het niet bij: binnen de bijbehorende straatcultuur worden die teksten ook in daden omgezet.