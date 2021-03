Heeft het überhaupt zin om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

Plots kreeg ze post van de SGP. Hendrina de Graaf (31) is lid van een reformatorische kerk in haar woonplaats Apeldoorn en ze krijgt het Reformatorisch Dagblad op de deurmat, maar van de SGP is ze nooit lid geweest. Ze stemt al jaren niet op die partij. “Hoe komen ze dan toch aan mijn adres?”

Navraag bij de SGP zelf leverde geen bevredigend antwoord op. Dus diende De Graaf in augustus een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Drie maanden later kreeg ze een ontvangstbevestiging, pas vorige week volgde de uitslag. “Mijn klacht wordt niet in behandeling genomen omdat ik geen correspondentie heb bijgevoegd die ik met de SGP zelf heb gehad. Ik heb gezien dat je bijlagen kon toevoegen, maar dat was niet verplicht. Bovendien hadden ze me dat toch ook na een week kunnen laten weten in plaats van na meer dan een half jaar?”

Nu laat De Graaf het er maar bij zitten. Het frustreert haar wel. Ze let er naar eigen zeggen altijd scherp op dat haar privégegevens niet ergens rondslingeren. Bovendien geeft het haar een sterk ons-kent-onsgevoel, waar ze niet van houdt. “Omdat ik christen ben, is het geen probleem om mijn gegevens aan de SGP door te geven? Dat is een eigen invulling geven aan de regels.”

Een omvangrijke crisis

De Graaf is niet de enige die aanloopt tegen organisaties die ongewenst persoonsgegevens doorsturen naar anderen. 15 procent van de mensen die in 2020 aan de bel trokken bij de AP vanwege misbruik van hun eigen persoonsgegevens klaagden daarover, blijkt uit de jaarcijfers die de AP vrijdag naar buiten bracht. Een andere doorn in het oog van burgers: organisaties die niet willen zeggen welke gegevens ze allemaal hebben opgeslagen of bedrijven die weigeren de gegevens te wissen. Daar ging een derde van de klachten over.

Daarnaast drukte corona een groot stempel op de meldingen die de AP vorig jaar kreeg. Mensen maakten zich bijvoorbeeld zorgen over de verplichting voor horecazaken om contactgegevens te registreren en klaagden over werkgevers die de lichaamstemperatuur van hun werknemers wilden meten.

De AP besloot coronaklachten vaak met voorrang te behandelen, omdat “deze omvangrijke crisis veel privacyvragen oproept”, aldus voorzitter Aleid Wolfsen. Andere klagers moesten daardoor mogelijk nog langer wachten, erkent hij.

Klagers zoals De Graaf, dus. Stapt ze de volgende keer weer naar de AP? “Ik denk het niet. Het heeft in mijn ogen geen enkele zin.”

