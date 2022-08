Hebben kinderen wel twee coronaprikken nodig? UMC Utrecht zoekt het uit

Het UMC Utrecht is op zoek naar zestig kinderen tussen vijf en elf jaar, voor een onderzoek dat mogelijk veel tranen en stress voorkomt. Patricia Bruijning, epidemioloog, kinderarts en onderzoeksleider wil graag weten of één coronavaccin voor deze jonge groep ook voldoende is.

Waarom is dit zo’n belangrijke vraag?

“Het Europees vaccinatieschema voor deze groep kinderen schrijft standaard twee prikken voor, van elk 10 microgram. Daarbij is ervan uitgegaan dat deze kinderen nog nooit een Covid-19-infectie doormaakten. Maar inmiddels is dat natuurlijk achterhaald, zoveel kinderen zijn besmet geraakt de afgelopen jaren.

“Veel Europese landen zeggen nu: doe dan maar één vaccin voor deze kinderen, als ze verder gezond zijn, waarbij wordt gewezen op ervaringen bij volwassenen. Die zijn, na een doorgemaakte besmetting, met één vaccin voldoende beschermd tegen Covid-19.

“Maar voor kinderen is dat dus nooit uitgezocht, terwijl zij echt een ander immuunsysteem hebben dan volwassenen. En er is een groep kinderen met medische risico’s die altijd aangewezen zal zijn op vaccinaties. Voor hen is het dus extra belangrijk om te weten of één vaccin voldoende is.”

De studie vindt plaats in Europees verband; daarvoor zijn in totaal tweehonderd kinderen nodig. Is dat niet een kleine groep voor eventueel verstrekkende conclusies?

“Voor het onderzoek moeten we vissen in een kleine vijver. Het merendeel van de ouders heeft, ook elders in Europa, besloten hun kinderen niet te laten vaccineren. Maar als we in totaal tweehonderd kinderen hebben, is dat voldoende. Het lot beslist dan wie één prik en wie twee prikken krijgt: je hebt dan twee groepen van elk honderd gevaccineerden die je goed kunt monitoren en vergelijken.”

Voor dit onderzoek wordt alleen het vaccin van Pfizer/BioNTech gebruikt. Waarom?

“Europa heeft voor de vaccinatie van deze jonge kinderen slechts dit vaccin toegelaten. Dat is verder niet aangepast op omikronvarianten die later dit jaar nog opduiken. En mocht Pfizer alsnog zo’n aangepast Covid-19-vaccin op de markt brengen, dan zal dat waarschijnlijk vooral als booster worden gebruikt. In dit onderzoek gaat het echt om kinderen die een eerste vaccinatie ontvangen.”

Wie betaalt eigenlijk dit onderzoek?

“Niet Pfizer. Europa heeft er onderzoeksgeld voor vrijgemaakt. Ook de vaccins worden door overheden aan ons verstrekt. Dus Pfizer/BioNTech staat hier helemaal buiten.”

