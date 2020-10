Heb ik corona gehad? Limburgers krijgen eindelijk antwoord

Limburgers lijken graag te willen weten of ze corona hebben gehad. De lijnen zijn vrijdagochtend opengegaan en nog voor de middag hebben zich al 10.000 mensen aangemeld voor het onderzoek naar antistoffen in het bloed. Er is alleen nog plek op de wachtlijst.

Christian Hoebe, die vanuit GGD Zuid-Limburg en de Universiteit Maastricht het onderzoek leidt dat door de provincie wordt gefinancierd, begrijpt het wel. “Limburg was in de eerste golf een van de zwaarst getroffen provincies, maar er werd niet veel getest. Voor mensen die klachten hebben gehad, of misschien nog steeds klachten hebben, kan het interessant zijn te weten of ze het virus hebben doorgemaakt.”

U gaat het bloed van 10.000 Limburgers onderzoeken op antistoffen. Wat zullen de resultaten zeggen?

“We weten nog steeds veel niet over het virus, met het onderzoek hopen we weer wat puzzelstukjes te kunnen leggen. Bijvoorbeeld over de vraag waarom Limburg zo hard is getroffen in het voorjaar. Komt dat door carnaval of kunnen we het herleiden naar andere evenementen of gedragingen? We vragen deelnemers aan het onderzoek ook om een uitgebreide vragenlijst in te vullen, met hun agenda ernaast. Als mensen met antistoffen bijvoorbeeld een bepaalde voetbalwedstrijd hebben bezocht, dan kunnen we gaan berekenen welke bijdrage die wedstrijd had aan de verspreiding van het virus. En als we dat weten, kunnen we mogelijk meer zeggen over welke maatregelen effectief zijn en welke minder. Dat is niet alleen relevant voor Limburg, maar voor heel Nederland.”

Gaan de resultaten ook meer inzicht geven in immuniteit en misschien wel groepsimmuniteit?

“Dat is niet het doel van het onderzoek. We prikken eenmalig bloed. In december of januari hopen we een ander onderzoek te starten samen met België en Duitsland naar immuniteit. Dan onderzoeken we het bloed van deelnemers twee keer om de ontwikkeling van antistoffen te meten. Dat zal een representatief onderzoek zijn. Het onderzoek dat nu in Limburg begint in samenwerking met Maastricht UMC+ en GGD Limburg-Noord, is dat niet. We verwachten dat zich vooral mensen zullen melden die klachten hebben gehad en zich afvragen of het corona was. Het percentage deelnemers met antistoffen zal in ons onderzoek daarom waarschijnlijk hoger zijn dan in dat van Sanquin, waar op landelijke schaal bloed wordt onderzocht. Gemiddeld ligt het percentage mensen in Nederland met antistoffen nu op vijf procent, in Limburg is dat zo’n tien tot elf procent. Groepsimmuniteit gaat ’m voorlopig dus nog niet worden.”

Kijkt u ook naar de hoeveelheid antistoffen in iemands bloed?

“We nemen de hoeveelheid wel mee in de data, maar koppelen het niet terug aan de deelnemers. Die krijgen alleen te horen of ze antistoffen hebben of niet. Het is onduidelijk wat de hoeveelheid antistoffen precies zegt en we willen niet de suggestie wekken dat veel antistoffen betekent dat mensen zich niet meer aan de maatregelen hoeven te houden. Als iemand geen antistoffen heeft, is dat ook geen garantie dat er geen besmetting is geweest. Het kan zijn dat een klein deel de antistoffen alweer kwijt is.”

We zitten midden in een tweede golf. Komt uw onderzoek wel op tijd?

“We willen binnen vier weken alle deelnemers prikken. Daarvoor hebben we aanvullende teststraten ingericht. Daarna moeten we alle gegevens analyseren. Ik hoop dat we in het eerste kwartaal van volgend jaar met resultaten kunnen komen.”

