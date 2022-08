‘Harteloze’ rem op gezinshereniging zal Ter Apel weinig helpen

Een tijdelijke stop op zogeheten nareizigers, met dat plan hoopt het kabinet de asielcrisis voor een deel op te lossen. Een ‘ronduit harteloze maatregel’, zegt Vluchtelingenwerk Nederland. Nareizigers zijn mensen die via gezinshereniging naar Nederland komen. Zij houden opvangplekken bezet, en daar is een groot tekort aan.

Het plan om tijdelijk nareizigers te weren, past in het idee van lokale VVD’ers om een algehele asielstop in te stellen. Dat is onmogelijk, reageerde staatssecretaris van justitie Eric van der Burg. De vraag is of een tijdelijke stop op gezinshereniging wel mogelijk is, want ook hiervoor geldt dat Nederland zich moet houden aan de internationale regels en verdragen.

Gerechtelijke procedures

“Je hebt bijvoorbeeld het Vluchtelingenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en EU-richtlijnen”, zegt asieladvocaat advocaat migratierecht Anjo Hekman van AHL advocaten. “Als er een gezinsleven was in het land van herkomst en je bent toegelaten in Nederland, dan mag je je herenigen met gezinsleden. Je kunt wel beleid maken dat daar tegenin gaat, maar dan krijg je procedures in Straatsburg of Luxemburg en wordt Nederland weer teruggefloten.”

Dat gebeurt volgens Hekman wel vaker, als de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werkt op een manier die in strijd is met het Europees recht.

“Bij de IND bestaat het idee dat kinderen vooruit worden gestuurd, een status krijgen en dan een aanvraag voor gezinshereniging indienen. Maar ook hiervoor geldt dat Nederland zich dient te houden aan de regels, zoals de EU-gezinsherenigingsrichtlijn. Het categorisch onmogelijk maken van gezinshereniging zal door het Hof van Justitie in Luxemburg nooit worden geaccepteerd. Het is vaste rechtspraak van het Hof dat altijd een individuele toetsing moet plaatsvinden.”

Geen verschil

Als het al lukt om nareizigers tijdelijk te weren, dan zal dat volgens Vluchtelingenwerk Nederland geen verschil maken om de huidige problemen op te lossen. De organisatie noemt de plannen “het bewust langer uit elkaar houden van families”. Het kabinet had kunnen voorzien dat mensen op een later moment naar Nederland zouden reizen als gevolg van de beperkte reismogelijkheden in coronatijd, stelt Vluchtelingenwerk Nederland.

Het traject voor nareizigers begint bij een Nederlandse ambassade. “Stel dat een Iraanse vluchteling zijn ouders hier naar toe wil halen, dan moeten de ouders naar de Nederlandse ambassade in Teheran”, zegt Hekman. “Daar vragen zij een voorlopig verblijf aan. Wordt dat ingewilligd, dan krijgen ze hier een vergunning voor hun verblijf bij zoon of dochter.” Voor dat laatste moeten zij naar het aanmeldcentrum in Ter Apel waar zij meestal een paar dagen blijven voordat de administratie op orde is.

