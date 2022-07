Hartekreet van huisartsen: einde aan overbelasting. ‘Mensen komen zelfs voor een muggenbult ’

Het wordt vanwege extra taken voor huisartsen steeds moeilijker om hun vak goed uit te oefenen en hun patiënten goede zorg te verlenen. Met een manifestatie op het Malieveld vragen ze om concrete afspraken die druk op de huisartsenzorg moeten verlichten.

Patiënten ingelicht, vervangend waarnemer geregeld, witte jas of het witte actieshirt - met daarop het patiëntenaantal - aan en naar Den Haag. Huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners in het hele land togen gisteren massaal naar het Malieveld om aandacht te vragen voor de overbelaste huisartsenzorg vanwege vele extra taken.

Noor van Wissen is huisarts in dienst bij een huisartsenpraktijk in IJsselstein. Daarnaast geeft ze les aan huisartsen in opleiding aan het Utrechtse UMC.

Noor van Wissen. Beeld Phil Nijhuis

“We willen ‘ja’ zeggen tegen alle patiënten en ‘nee’ tegen alles wat erbij komt, zoals de enorme hoeveelheid extra werk. Zo zijn er lange wachttijden in de tweedelijnszorg, hoe ga je dat met je patiënt overbruggen? Het is enorm druk op de huisartsenpost vanwege een tekort aan assistenten, die onder meer de eerste selectie doen. Daardoor moeten dokters tijdens hun dienst ook die rol vervullen. En mensen komen echt met van alles aan op de huisartsenpost: van een muggenbult, tot verkoudheid, een wratje of iemand die al drie maanden pijn heeft aan de linkerknie.

Ook is er heel veel papieren rompslomp. Als ik bijvoorbeeld een katheter wil aanvragen moet ik zo’n duizend formulieren invullen. Nu heb ik geen eigen praktijk, maar praktijkhouders komen om in de administratie.

Ik geef nu vijf jaar les aan jonge huisartsen in opleiding en merk bij hen dat ze meedenkend zijn en een houding hebben van: dat gaan we veranderen, schouders eronder. De sfeer is nog constructief, maar in vergelijking met vijf jaar geleden wel minder onbevangen, omdat veel van de thema’s waarvoor we deze manifestatie houden nog niet zo speelden. Ik hoop vooral dat deze jonge dokters plezier houden in het patiëntencontact, want dat is zo mooi en fijn, daar doen we het voor. Daarom moet het ook tot een werkbare oplossing komen, zodat het niet zo schuurt.”

Yvonne Roijen is al achttien jaar huisarts in Culemborg. Sinds vier jaar heeft ze een eigen praktijk.

Yvonne Roijen. Beeld Phil Nijhuis

“Mijn praktijk wil ik bewust kleiner houden: de standaard voor een praktijk is 2000 patiënten, ik heb er 1527. Anders is het gewoon niet te doen. Ik begon vier jaar geleden met nul patiënten maar zat binnen no time vol. Sinds twee jaar hebben we dan ook een patiëntenstop. Ik zie het bij collega’s met een grotere praktijk, die lopen op hun tandvlees. Zij zijn hier ook niet, want ze hebben het gewoon te druk of konden geen waarnemer vinden.

Ik sta hier op het Malieveld omdat ik af wil van die paarse krokodil. Een voorbeeld van die bureaucratie: ik moet voor verzekeraars elk jaar nieuwe briefjes schrijven voor chronische ziekten, zoals mensen met een glazen oog of geamputeerd been. Dat groeit niet ineens weer aan, dan hoef je dat toch ook niet elke keer opnieuw te doen?

Ik was jaren geleden ook bij het vorige huisartsenprotest in de Amsterdamse Rai, maar de situatie is nu veel urgenter. Lange wachttijden in ziekenhuizen, het personeelstekort is nog nooit zo nijpend geweest. Ik zou willen dat er iets aan de nachtdiensten op de huisartsenpost wordt gedaan, want na zo’n nacht moet je de dag erna vaak gewoon werken in je eigen praktijk. Dat is niet verantwoord, maar zie maar eens een waarnemer te vinden. Ook voor je vakantie trouwens; een dienst op de huisartsenpost, die verplicht is anders verlies je je huisartsenregistratie, raak je niet zomaar kwijt. Je moet in de herfst al een vervanger zoeken als in de zomer op vakantie wil.”

Lees ook:

Waarom een ‘blik extra huisartsen’ opentrekken het tekort niet oplost

Meer huisartsen opleiden is maar een deel van het antwoord op de problemen in de huisartsenzorg. Demonstrerende huisartsen vragen aandacht voor iets anders: zorgen dat hun jonge collega’s ook willen blijven.