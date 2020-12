Harry weet wel raad met het mislukte banenplan: ‘Kabinet, vraag advies aan de mensen zelf’

Haddering is niet verrast. “Iedereen die bij het banenplan betrokken is, behalve de politiek, heeft vanaf het begin gezegd dat het niet haalbaar zou zijn”, zegt hij. Zelf heeft de Assenaar een Wajonguitkering; hij zit sinds september zonder werk.

De regering maakte in 2013 samen met werkgevers en vakbonden de afspraak om tot 2025 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een beperking, het banenplan. Haddering zou nu dus juist meer baankansen moeten zien.

Maar dat plan wil niet vlotten. Staatssecretaris Bas van ’t Wout geeft dat nu ook toe, de kans is groot dat het doel niet gehaald gaat worden. In dit tempo zijn er over vijf jaar maximaal 92.610 extra banen voor mensen met een ziekte of handicap, liet het ministerie uitrekenen.

‘De perfecte kandidaat is het schaap met de vijf poten’

Dat de banen niet voor het oprapen liggen, heeft Haddering zelf ondervonden. Vacatures sluiten mensen met een beperking nog te vaak buiten. Dat komt volgens hem door de manier waarop deze maatschappij naar de arbeidsmarkt kijkt.

Kandidaten die kans willen maken op een functie moeten in het malletje van de functieomschrijving passen, legt hij uit. “De perfecte kandidaat is het schaap met de vijf poten. Iemand die overal inzetbaar is en 100 procent kan meedraaien. Maar dat is per definitie onmogelijk voor mensen met een beperking.” Daarom heeft hij één simpel advies voor staatssecretaris Van ’t Wout: maak de doelgroep zichtbaarder. Laat zien wat ze wel kunnen, zodat werkgevers denken: die moet ik hebben.

Er zijn nu al jobcoaches die mensen met een beperking helpen met het zoeken naar een baan en Haddering wil hen absoluut niet afvallen, maar hij ziet wel een patroon. “Er wordt heel vaak benoemd wat iemand niet kan. Als ik een werkgever ben en een jobcoach zegt tegen mij ‘ik heb wel een kandidaat maar die kan dit en dit en dit niet’, dan kan dat best afschrikken”, legt hij zijn punt uit. “Mensen zonder beperking noemen tijdens een sollicitatiegesprek toch ook niet eerst alle dingen op die ze niet kunnen?”, zegt hij. Dat is gewoon zonde. Daarmee ga je totaal voorbij aan de kwaliteiten die iemand wel heeft, die een fantastische aanvulling kunnen zijn binnen een bedrijf, vindt Haddering.

En daar zit volgens hem een les. “Praat met ons. Maak ons zichtbaar op een positieve manier. Laat zien wat we wel kunnen en vraag ons waar we tegenaan lopen.”

Tunnelvisie

In het banenplan wordt dezelfde fout gemaakt als in de Toeslagenaffaire, zo stelt hij. “Vanuit Den Haag wordt iets bedacht en daar moet koste wat het kost aan worden vastgehouden. Daarmee vergeet je te praten met de mensen waarom het gaat. De staatssecretaris zou lef tonen als hij de doelgroep zou vragen: werkt dit wel?”

Maar als het niet vanuit de politiek komt, dan maar vanuit de markt. “Ik ben mezelf op LinkedIn gaan profileren als iemand met jaren werkervaring bij een bank, iemand met een goede werkethiek, een groot netwerk, een diploma in financiële administratie, een positieve instelling en toevallig ook een handicap.

En dat werkt. Door zichzelf online zichtbaar te maken en zijn netwerk te vergroten, vindt hij steeds meer bedrijven die wél openstaan om mensen uit de doelgroep aan te nemen. “Er zijn heel veel ondernemers die wel willen, maar niet weten waar ze moeten beginnen. En werkgevers die al goed bezig zijn maar niet goed vindbaar zijn, dus moet je zorgen dat ze jou vinden.” Dat zal niet voor iedereen makkelijk zijn, weet hij ook wel. Daarom zou de overheid volgens hem daar begeleiding moeten bieden.

Goed nieuws

Wat hem ook heeft geholpen, zijn burgerinitiatieven en regionale en lokale campagnes speciaal voor de doelgroep. Zo bestaat in Twente de campagne #ikdaagjouuit, daarmee worden Twente ondernemers gestimuleerd om mensen uit de doelgroep in dienst te nemen. Een soortgelijk initiatief is verbonden aan de hashtag #beschikb@@r.

Toegegeven, de meeste bedrijven durven het nog niet, iemand met een beperking aannemen. Maar positieve voorbeelden kunnen ook die werkgevers over de streep trekken, denkt Haddering. Zelf heeft hij net goed nieuws gekregen. Hij mag volgend jaar bij uitkeringsinstantie UWV aan de slag, als administratief medewerker. “Dat heb ik volledig aan mijn online netwerk te danken.”

Dat het banenplan – 125.000 extra banen voor mensen met een beperking in 2025 – lijkt uit te lopen op een mislukking, noemt vakbond FNV zeer ernstig. De vakbond gelooft niet dat de oplossing van het kabinet – het vereenvoudigen van de regelgeving – tot een verbetering gaat leiden. FNV pleit al langer voor een andere oplossing, het omvormen van de oude sociale werkvoorzieningen naar moderne sociale ontwikkelbedrijven. Cedris, de brancheorganisatie van sociaal werkbedrijven, wenste eerder al aanvullende maatregelen zodat de werkgelegenheid voor mensen met een beperking zou toenemen. Ieder(in), het netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, laat weten dat de Participatiewet, waar het banenplan onder valt, de doelgroep op dit moment geen passende sociale zekerheid biedt.

