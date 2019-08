Harde wind en tornado's: braderieën en festivals afgeblazen vanwege slecht weer

Met name in de kustprovincies nemen organisatoren het zekere voor het onzekere. De zwaarste windstoten worden verwacht op de westelijke Wadden en aan de kust in Noord-Holland, waarvoor het KNMI code geel afgeeft. Om veiligheidsredenen zijn daar meerdere braderieën geschrapt, waaronder die in Hoek van Holland.

Ook de Flower Parade in het Zuid-Hollandse Rijnsburg gaat niet door. Tegen Omroep West zegt de organisator van het bloemencorso dat dat in 74 jaar nog nooit is gebeurd. “Maar het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind”. De 65 versierde wagens zijn in plaats daarvan te zien in Bloemenveiling Royal FloraHolland.

Op Texel is het HavenVistijn uitgesteld vanwege de storm. “Het voorspelde weerbeeld, windkracht 7/8 brengt de veiligheid van onze bakkers, rokers, standhouders en bezoekers in het geding”, verklaart de organisatie op haar site. Vliegveld Midden Zeeland schrapt zaterdag de vliegdagen (demonstraties en rondvluchten), die overigens zondag wel gewoon doorgaan.

In Winsum gaat het Fries Kampioenschap fierljeppen niet door. De wedstrijd is verplaatst naar zondag. De organisatie van Langweer Live heeft eveneens een streep gezet door haar muziekevenement, dat zaterdagavond zou losbarsten in de haven van Langweer (Friesland). Op het ballonfestival in Grave wordt er voorlopig niet met een luchtballon gevlogen.

Zondag is de zwemtocht Den Helder naar Texel afgelast. “Op dit moment verwachten we op het startmoment windkracht 8 en een golfhoogte rond de 2,5 meter. Dat zijn omstandigheden waarbij wij als organisatie de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en belangstellenden niet kunnen waarborgen”, meldt de organisatie.

Indrukwekkende windhoos

Op vrijdagavond richtte de wind al flink wat schade aan. Zo raasde er in Amsterdam een indrukwekkende windhoos over de stad, en kwamen er vanuit de hele provincie meldingen binnen van omgewaaide bomen en schuttingen. Hier en daar vielen er ook dakpannen van de daken.

Zaterdagochtend werd de dijk Enkhuizen-Lelystad afgesloten vanwege de harde wind. Hierdoor kwam er veel zand terecht op de rijbanen. De weg (de N307) is dicht tussen de afrit Enkhuizen-Centrum en de Houtribsluizen bij Lelystad, meldt de ANWB.

Circustent ingestort, kamelen ontsnapt

Ook de rest van Europa is getroffen door het noodweer. Zo is in het Duitse Neckarsulm (Baden-Württemberg) een circustent ingestort op vrijdagavond. Er vielen geen gewonden, wel gingen vijftien kamelen en paarden er vandoor. De dieren werden snel weer gevangen, maar een van de paarden had ernstige verwondingen opgelopen en moest worden afgemaakt.

Net als Nederland treffen andere Europese landen ook maatregelen en worden meerdere evenementen en festivals gecanceld, waaronder de Plymouth Pride Parade en het Houghton Festival in het Verenigd Koninkrijk. Op Facebook schrijft de organisatie er volkomen kapot van te zijn Houghton 2019 te moeten afgelasten. “Maar niets is belangrijker dan de veiligheid van de bezoekers, personeel en artiesten.”

Volgens het KNMI neemt de wind pas in de loop van zaterdagavond iets af en wordt het zaterdagmiddag 21 tot 25 graden.

