Harde wind en regen: op welk weer hoopt de politie tijdens oud en nieuw?

Het is vandaag, met bijna 15 graden, de warmste oudejaarsdag ooit gemeten. Dat is voor de politie geen prettig vooruitzicht. “Het is in potentie gevaarlijk”, zegt Peije de Meij, coördinator jaarwisseling bij de politie. Als het buiten warm en aangenaam is, blijven mensen ‘s nachts langer op straat hangen. Ervaring leert de politie dat er dan vaker ‘gedoe’ ontstaat. Ook de harde wind is niet ideaal, vuurwerk kan omwaaien of moeilijker ontbranden. En waar waait zo‘n vuurpijl heen?

Gaat niet door

Verschillende gemeenten lassen daarom vuurwerkshows af. In Katwijk aan Zee, Apeldoorn, Zoetermeer, Hilversum en het Friese Akkrum gaat het feest niet door. De burgemeester van Zoetermeer zegt: “Het is onverantwoord om de vuurwerkshows door te laten gaan. Dat geeft een te groot risico voor omwonenden en toeschouwers.”

Of de grote shows in Rotterdam en Amsterdam doorgaan, is ook onzeker. De vuurwerk- en droneshow voor zaterdagavond bij de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord is in ieder geval afgelast. De gemeenten adviseren belangstellenden voor andere shows om het nieuws bij te houden.

“We houden van minuut tot minuut de situatie met de wind in de gaten. Het komt vaak voor dat de wind in de avond gaat liggen en daar hopen we dan ook op,” zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. “Maar ook daar kunnen kort voor het beoogde aanvangstijdstip de vuurwerkshows, zoals het nationale vuurwerk afgeblazen worden.”

Regen

Het natte weer is voor de politie wel goed nieuws. Zo gaat iedereen weer sneller naar binnen. Toch houdt De Meij van de politie rekening met een ‘heftige’ jaarwisseling. “Dit is het eerste jaar dat er weer van alles kan na de coronajaren.” De politie-inzet is daarom maximaal, zegt De Meij. Er is nu al drie keer zoveel vuurwerk in beslag genomen in vergelijking met vorig jaar. “We maken ons veel zorgen over de kracht van het illegale vuurwerk, het is enorm toegenomen. Het lijkt soms wel of je in een oorlogsgebied zit.”

Tegen Nu.nl zegt de politie-coördinator overigens dat handhaving van het vuurwerkverbod ‘geen prioriteit’ heeft. Een boete voor knalvuurwerk, of voor iets afsteken in de verkeerde zone is ‘niet waarschijnlijk’.

