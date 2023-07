Hard oordeel inspectie: overheid had duizenden adoptiedossiers niet mogen vernietigen

Duizenden adoptiedossiers hadden niet vernietigd mogen worden. Het ministerie van justitie en veiligheid is onzorgvuldig geweest en hield te weinig rekening met de belangen van kinderen die later informatie zouden willen over hun adoptie.

Dat concludeert de Inspectie overheidsinformatie en erfgoed donderdagochtend. Die inspectie houdt toezicht op de Archiefwet, die regelt hoe de overheid informatie moet bewaren.

Duizenden dossiers vernietigd

Het ministerie van justitie en veiligheid heeft in 1983 en in 1999 duizenden dossiers vernietigd die tussen 1967 en 1979 zijn geopend. In die dossiers stond informatie over echtparen die een kind wilden adopteren, en over de manier waarop adoptiekinderen naar Nederland zijn gekomen. Welke dossiers precies vernietigd zijn en hoeveel het er precies waren, weet het ministerie niet. In totaal gaat het om 61 meter papier.

De bewaartermijn voor dergelijke dossiers was ten tijde van de vernietiging in principe vijf jaar, maar in de wet stond ook dat de overheid rekening moest houden met verschillende belangen voor werd besloten dossiers door de papierversnipperaar te halen. Een procedure om die verschillende belangen af te wegen, blijkt er niet geweest te zijn.

Waarom een groot deel van de dossiers weg is maar een stuk of honderd anderen wél bewaard zijn gebleven, is onduidelijk. Het hele beheer van de dossiers was onzorgvuldig, concludeert de inspectie. Ook de registratie liet en laat nog altijd te wensen over.

Stephanie Dong Hee Kim Beeld Koen Verheijden

Nieuwsgierig naar geschiedenis

Het is vooral te danken aan Stephanie Dong Hee Kim (43) dat dat rapport er nu ligt. Kim is in 1980 door Nederlandse ouders geadopteerd en was nieuwsgierig naar haar adoptiegeschiedenis, vroeg haar dossier op bij het ministerie van justitie en kreeg als antwoord dat dat helaas in 1999 was vernietigd. ‘Want destijds werd anders tegen bewaartermijnen aangekeken’, meldde het mailtje.

“Maar ik wilde graag een concrete onderbouwing van dat vernietigingsbesluit zien”, zegt Kim, die bij het Rijksvastgoedbedrijf werkt. “Ik ben zelf rijksambtenaar, kende de inhoud van het rapport-Joustra over hoe de overheid had gefaald bij het toezicht op adopties en weet dus hoe het werkt: geen besluit zonder grondslag of regeling.”

Een andere geadopteerde, die twee jaar eerder bij Justitie een soortgelijk verzoek had ingediend, kreeg te horen dat in 1999 niet alleen zijn dossier, maar alle dossiers ‘uit de periode’ waren vernietigd. “Toen vermoedde ik dat het om iets veel groters ging want eind jaren zeventig kwamen duizenden kinderen jaarlijks naar Nederland”, concludeerde Kim.

Zo begon haar queeste naar de waarheid: wat was hier gebeurd? “Ik maakte melding bij de inspectie over de vernietigde dossiers en diende bij Justitie een klacht in, met heel veel vragen. De antwoorden die ik daarop kreeg, klopten vaak niet en dat speelde ik dan weer door naar de Inspectie – die kon daar vaak weer wat mee. Ja, ik was de aanstichter van alle onrust, dat kan je best zeggen.”

Zelf weet ze al veel over haar adoptiegeschiedenis, dankzij ‘brokjes verleden’ die her en der bij elkaar zijn gesprokkeld, in diverse archieven. Dertig jaar terug leerde ze, vrij uniek, haar familie van oorsprong kennen. “Maar er bleven vragen. In mijn dossier stond dat mijn beide ouders mij voor adoptie hadden afgestaan – terwijl mijn vader daar nooit toestemming voor heeft gegeven en er zelfs niet van wist. Daarover hoopte ik in het archief van Justitie meer te vinden.”

Slecht toegankelijk

De inspectie zelf gaat ook niet helemaal vrijuit. Uit het onderzoek blijkt dat diens voorganger, de Rijksarchiefinspectie, al in 1983 constateerde dat het ministerie dossiers vernietigde zonder de juiste procedures te volgen. Dat werd toen tijdelijk toegestaan. De huidige inspectie zegt dit ‘te betreuren’.

Verder merkt de inspectie op dat er nog altijd veel schort aan de toegankelijkheid van adoptiedossiers. Zo ligt er veel informatie in dossiers van bemiddelingsorganisaties als Wereldkinderen. Daar gaat de inspectie niet over, maar ze spoort de overheid wel aan om goed te regelen dat geadopteerden daar ook altijd inzage in krijgen.

Een bestuurlijke boete kan de inspectie niet opleggen, wel houdt ze een vinger aan de pols of haar aanbevelingen worden opgevolgd. Zo moet het ministerie haast maken met het overbrengen van de nog bewaard gebleven dossiers naar het Nationaal Archief en moeten burgers die op zoek zijn naar informatie beter geholpen worden. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie verscherpt toezicht opleggen.

Nog steeds geen verantwoordelijkheid

Stemmen de vlijmscherpe conclusies van de inspectie Kim tevreden? Nee dus. Kim: “Justitie neemt nog steeds geen verantwoordelijkheid en dat is schandalig. Ik schaam me gewoon om rijksambtenaar te zijn, dat heb ik ook op mijn hoorzitting bij Justitie gezegd.”

“Ik lees in het rapport dat het ministerie niets anders doet dan wegduiken, de toedracht bagatelliseert en doet voorkomen alsof het allemaal netjes is gebeurd. ‘De informatie was niet relevant’, staat er als verweer, of ‘De informatie was ook elders te vinden’. Maar het is niet aan het ministerie om voor mij te bepalen of een document relevant is. Bovendien wist het ministerie niet wat in die dossiers precies stond – en dus ook niet of die informatie ook écht elders te vinden zou zijn.”

“Minister Weerwind (rechtsbescherming) zei onlangs in Trouw dat hij het aangedane adoptieleed niet kan rechtzetten. Mooie praatjes vind ik dat. Hij kan toch tenminste iets doen om alle leed te compenseren? Geadopteerden maken vaak grote kosten om hun ouders en familie terug te vinden, voor dna-testen, voor reizen, voor fixers in hun adoptieland. Ikzelf was bijvoorbeeld duizend euro kwijt om mijn familienaam weer terug te kunnen krijgen. En dan nu weer acht geadopteerden uit Sri-Lanka, die zich genoodzaakt voelen hun recht te moeten halen bij de rechter. Het is heel treurig allemaal.”

Ministerie herkent leed

Het ministerie laat in een korte reactie weten dat het ‘het leed herkent’ dat veroorzaakt is door het vernietigen van de adoptiedossiers. “Helaas kunnen we de vernietiging van de dossiers niet terugdraaien”, aldus een woordvoerder. “Wij kunnen nu alleen maar ons sterk maken om het toezicht op nieuwe dossiers te verbeteren.”

Na de zomer volgt in een brief aan de Tweede Kamer een uitgebreide reactie op de bevindingen van de inspectie.

Lees ook:

Demissionair minister Weerwind over foute adopties: ‘Ik kan leed uit het verleden niet rechtzetten’

De Nederlandse overheid is in het verleden te achteloos geweest met adopties van buitenlandse kinderen, erkent demissionair minister Franc Weerwind (rechtsbescherming). ‘Je kunt alleen maar denken: hoe kan ik dit beter doen?’

Het drama van Mirjam is een bouwsteen voor mijn podcast. Maar ben ik, als journalist, ook verantwoordelijk voor haar?

Voor haar podcast over adoptie dook Trouw-journalist Petra Vissers diep in het leven van anderen. Zo deelde hoofdpersoon Mirjam een jaar lang haar verdriet, haar wanhoop en boosheid. ‘Ik vroeg me vaak af: is onze relatie te intiem?’