Hamsters hebben maar een jaar of twee, die tijd willen we zo mooi mogelijk maken

Het is etenstijd voor de Campbells hamsters Oakley, Rain, Moss, Clay en ­River. Zoals altijd steekt Moss zijn snuitje als eerste naar buiten. “Dat is ook wel te zien, hij is de dik­ste”, zegt Alyce Veldman lachend en zet haar pluizige vriendjes hun voedsel voor. De granenmix giet Veldman niet in een bakje, maar strooit ze tussen de vlokken op de bodem. “Zo kunnen ze foerageren”, legt ze uit. “We proberen hun natuurlijke habitat na te bootsen. Zo worden ze veel meer uitgedaagd en vervelen ze zich niet.”

Vrolijk scharrelen de diertjes rond in hun verblijf, een hamsterdorp vol bruggetjes en boompjes van gierst. Er hangt zelfs een slinger van dennenappels.

Emiel en Alyce doen aan hamsterscaping. Beeld Reyer Boxem

Het begon met Darwin, vertellen Alyce en haar man Emiel in hun appartement in Groningen. Hamster Darwin kreeg van zijn baasjes, net zoals zoveel huisdieren, een eigen instagramaccount. Al snel stroomden er reacties op de online foto’s van het diertje binnen: dat hok was veel te klein, vonden volgers, dat moest anders! Alyce en Emiel kochten er een tweede hok bij en verbonden de verblijven met een buis. Ook zetten ze een bruggetje neer voor Darwin. Alras zat de hamster tevreden op zijn broccoli te knagen.

Hamsterscaping, zo heet hun nieuwe hobby. En zo kwam, zoals dat gaat, van het een het ander. ­Hoewel Darwin alweer jaren in de dierenhemel is, zijn zijn baasjes ­inmiddels uitgegroeid tot heuse hamsterexperts. Ze verzenden zelf samengestelde pakketten vol hamstersnuisterijen naar liefhebbers over de hele wereld.

“We wilden een natuurlijker ­omgeving voor onze hamsters”, zegt Emiel. “Via de online hamster­community ontdekten we allerlei adresjes waar we grassen en bloemen konden kopen. We postten ­foto’s en kregen steeds vaker vragen: waar kopen jullie je sudangras? Mijn hamster lust iets niet, kunnen jullie iets anders aanraden?”

Klanten in de VS en Japan

Een vriendin in de VS vroeg hun iets voor haar te kopen en op te ­sturen. Alyce: “Zo kwamen we op het idee om zelf boxen samen te stellen en die te gaan verkopen.”

Er kwam een businessplan, een website. Nu maken ze boxen met grassen, met insecten, zaden, alles in wisselende samenstellingen. Een bloemenmix die niet alleen lekker ruikt, maar ook nog gezondheidsvoordelen heeft: kamille kalmeert, zonnebloemblaadjes helpen tegen verkoudheid en afrikaantjes zijn ­fantastisch voor hamsters met ­buikkrampjes.

Afgelopen zomer begonnen ze hun bedrijf Oakwood Forest. Nu hebben ze klanten in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Japan en Indonesië. Laatst gingen er nog vijftien pakketjes naar een adres in Hongkong. De kerstboxen waren in no time uitverkocht, net als de Halloweenboxen met gedroogde pompoen en heksenbezempjes van lijnzaad. Voorzichtig kijken Alyce en Emiel uit naar een groter appartement, met een extra kamer om de pakketten met hamsterparafernalia te kunnen opslaan en samenstellen.

Weet je, zegt Emiel, hamsters worden maar een jaar of twee, mensen willen die korte tijd zo mooi ­mogelijk voor ze maken. “Dertigers die hun kinderen willen leren ergens voor te zorgen, geven hun vaak een hamster. Maar dat willen ze dan wel goed doen, niet met een hok en een rad uit de dierenwinkel.”

Kleine bedrijven steunen

Aan reclame hoeven ze nauwelijks te doen: de hamstercommunity deelt en tagt op Instagram dat het een lieve lust is, een paar ‘representatives’ posten bovendien hun producten in ruil voor korting. Zo kon die buitenlandse belangstelling ook groeien.

“De laatste tijd willen mensen graag kleine bedrijven steunen”, zegt Alyce. “En wij maken het persoonlijk: alles gaat in mooi papier, met een handgeschreven kaartje erbij. Als iemand iets wil ruilen, omdat een hamster het niet lust, doen we niet moeilijk. Mensen waarderen dat.”

Eigenlijk, zegt Emiel, is zo’n pakket niet alleen een cadeautje voor de hamsters, maar ook voor de baasjes.

Met die persoonlijke touch snijden ze zichzelf soms ook in de vingers, lacht Alyce. Ze maken zelf hamsterkoekjes die ze in de oven bakken, in de vorm van blaadjes en hartjes. Bij elke box ging een zakje, maar dat ging zó rap dat ze er niet ­tegenaan konden bakken. “Nu zijn de koekjes optioneel.”

Lees ook:

Troostdieren volop in trek: ‘Heerlijk, wat afleiding van al die corona-ellende’

Nu we toch thuiszitten vanwege de coronacrisis, biedt een nieuwe hond of kitten heerlijk afleiding. De vraag is groot en de asiels komen zo mooi van hun langzitters af, maar de Dierenbescherming waarschuwt: pas op voor de impulsaanschaf.