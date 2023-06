Halsema zet erotisch centrum in Amsterdam door. ‘De boze reacties kon je zien aankomen’

Toen de gemeente Amsterdam in februari drie mogelijke locaties voor een erotisch centrum aanwees, kreeg Femke Halsema de wind van voren. Op informatieavonden werd de burgemeester uitgejouwd. Bedrijven op de Zuidas schermden met juridische claims. Vervolgens keurden ook de betrokken stadsdeelbesturen het voorstel af. Toch zet Halsema haar plan om een deel van de ‘ramen’ op de Wallen te verhuizen naar een complex buiten de binnenstad door, zij het in iets uitgeklede vorm.

‘Het college is zich zeer bewust van de soms tegengestelde opvattingen, de bezwaren en de emoties die de keuze voor de drie locaties heeft losgemaakt’, schreef ze vorige week aan de gemeenteraad. Tegelijk, stelt ze, moet er wat gebeuren om de overlast in het Wallengebied – een cocktail van seks, drugs, drank en massatoerisme – te beteugelen. Ziedaar het erotisch centrum, dat naast honderd sekswerkruimtes ook plek moet bieden aan horeca, sekstheaters en cultuur. De gemeente rekent op maximaal anderhalf miljoen bezoekers per jaar.

Olav Ulrich, voorzitter van bewonersvereniging Stop de gekte, is opgelucht dat de burgemeester volhardt. “‘Het hoort erbij’, zeggen sommigen. Nou, ik woon al veertig jaar op de Wallen en deze drukte is nieuw. Alleen als het massatoerisme wordt teruggedrongen, wordt het hier weer leefbaar. Dus moet de grootste trekpleister verdwijnen, deels of helemaal. Anders blijft alles bij het oude.”

Twistappel

Veel Amsterdammers kunnen daar inkomen. Twistappel is de locatie van het beoogde erotisch centrum. De zoektocht concentreert zich op drie locaties, twee nabij congrescentrum Rai in Amsterdam-Zuid en één op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord. Hoewel de politie geen grote problemen voorziet, maken omwonenden zich ernstig zorgen over overlast, criminaliteit en verkeersdrukte. De opwinding is dusdanig dat Halsema niet zonder meer kan rekenen op steun van de gemeenteraad.

“De boze reacties kon je zien aankomen”, zegt VVD-fractievoorzitter Claire Martens. Op zich vindt zij een erotisch centrum geen slecht idee. Op veel zaken die bijdragen aan het feesttoerisme, zoals goedkope vliegtickets, heeft de gemeente geen invloed, schetst ze. Op de raamprostitutie wél. “Maar dan moet je die niet verplaatsen naar bestaand bewoond gebied. Andere plekken zijn geschikter.”

Een conceptontwerp van het erotisch centrum Amsterdam van Moke Architecten. Hoe het centrum er daadwerkelijk uit gaat zien is nog niet zeker. Beeld Paul van Egmond

Ter geruststelling belooft de burgemeester de horeca in het sekscentrum te beperken en zoveel mogelijk te combineren met culturele programmering, zodat er minder bezoekers op afkomen. Feestcafés en ‘zuiptoerisme’ zijn nadrukkelijk niet de bedoeling. Het moet, schrijft ze, een ‘erotisch én cultureel centrum’ worden.

De vraag is of de Wallenbewoners daarmee geholpen zijn. Met kunst en theater lok je immers geen Britse feesttoeristen weg. Eerder concludeerden onderzoekers al dat het verdwijnen van de ramen waarschijnlijk een ‘erg klein effect’ heeft op de drukte op de Wallen. Nog geen tien procent zou wegblijven, gaven ondervraagde toeristen aan. Ook sekswerkers zelf zien een verhuizing veelal niet zitten. Het blijft ‘een vrije keuze’, benadrukt Halsema. Dat staat op gespannen voet met de doelstelling tientallen ramen op de Wallen te sluiten.

Geen halszaak

Voor coalitiepartij GroenLinks is dat geen halszaak. “Onze prioriteit is dat we een plek creëren waar sekswerkers veilig kunnen werken”, zegt GroenLinks-raadslid Imane Nadif. Het verplaatsen van ramen kan helpen tegen overlast, maar is volgens haar geen ‘heilige graal’. “Veel ramen zijn de afgelopen jaren gesloten, maar dat heeft de drukte niet minder gemaakt.” Liever richt ze haar pijlen op de toerismesector. “Die gebruiken het sekswerk om hun feestreizen te promoten.”

In alle consternatie gaat het nauwelijks over geld. Terwijl een vergelijkbaar plan in Den Haag sneuvelde mede vanwege financiële risico’s. “Ik snap dat de horeca eruit wordt gesneden, maar het is de vraag of een exploitant zonder kan”, zegt VVD’er Martens. De gemeente gaat binnenkort de animo onder investeerders peilen via een marktconsultatie. Halsema verwacht haar definitieve voorstel begin volgend jaar voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wat er dan in de plaats komt voor de gesloten ramen? Wallenbewoner Ulrich wijst op het gebied rondom de Oude Kerk, waar een aantal peeskamertjes is verdwenen. “Ineens stonden jonge ondernemers in de rij om daar iets te beginnen. Dat gaat vanzelf.”

