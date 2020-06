Halsema wil laten onderzoeken wat er mis ging bij de Dam-demonstratie

Naar schatting stonden er niet 5000 maar mogelijk zelfs 14000 demonstranten op de Dam in Amsterdam op Tweede Pinksterdag. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de gang van zaken rond het te drukke protest, schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad van de hoofdstad.

Woensdag praat de Amsterdamse raad in een spoeddebat over de demonstratie tegen racisme en politiegeweld die zoveel deelnemers trok dat mensen te dicht op elkaar kwamen te staan en geen anderhalve meter afstand meer hielden. Oppositiepartijen in de raad hebben al aangekondigd een motie van wantrouwen tegen de burgemeester in te zullen dienen, vanwege haar aanpak van deze kwestie. Halsema besloot de demonstratie niet te ontbinden ook al werden coronaregels overtreden.

‘Overdonderd’

Politie, gemeente en de organisatoren schatten het aantal demonstranten tot vlak van tevoren nog op enkele honderden. ‘We zijn overdonderd’, meldde na afloop burgemeester Halsema. In de brief schrijft ze: ‘Achteraf moeten we helaas vaststellen dat het aantal deelnemers veel te laag is ingeschat'. Er waren ook geen alternatieve scenario’s gemaakt voor het geval dat het druk zou worden.

De politie was van tevoren vooral bevreesd voor rellen, vanwege het wereldwijde emotionele protest na de dood van George Floyd in de VS, zo blijkt uit een bijgeleverde feitenrelaas. De ochtend van de demonstratie wordt er een ‘antipolitiesentiment’ geconstateerd in discussies op sociale media. Op zondagochtend wordt daarbij nog een bekladding aangetroffen bij het Amerikaanse consulaat met de tekst ‘Black lives matter’. Er waren ook antifascistische activisten aanwezig op de Dam, schrijft de burgemeester in de brief. Maar die zouden geen doorslaggevende rol gespeeld hebben in het besluit om niet op te treden tegen het breken van de corona-afstandsregels.

Incubatietijd

Daags na de demonstratie meldde Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat artsen ‘met afgrijzen’ naar de demonstratie gekeken hadden. “Het ging om ongeveer 5000 mensen die langdurig dicht bij elkaar zijn, die uit het hele land komen, van wie de meeste de omstanders niet direct kennen. De kans dat daar mensen tussen hebben gezeten die corona bij zich droegen, is zeer reëel. De kans dat ze dit overgedragen hebben aan één of tientallen, óók.”

Ondanks dat het er dus mogelijk duizenden meer waren, zijn er bij de GGD in Amsterdam vooralsnog geen besmettingen geconstateerd die terug te voeren zijn op de demonstratie, meldt de burgemeester nog in haar brief aan de raad, die maandagavond laat verstuurd is. Met de toevoeging dat de incubatietijd van het coronavirus maximaal veertien dagen is. Die periode is nog niet verstreken.

