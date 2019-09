Halsema na liquidatie: ‘Den Haag, help ons’

De klopjacht op de moordenaar van advocaat Wiersma trekt een zware wissel op de al onderbezette politie van Amsterdam. Burgemeester Halsema vraagt steun in Den Haag.

Op de vraag van CDA-gemeenteraadslid Diederik Boomsma wat de raad kan doen in de drugscrisis die de hoofdstad teistert, antwoordt burgemeester Femke Halsema: “Lobbyt u met mij in Den Haag voor meer middelen. Ik doe een appèl op u.”

Alle politieke partijen klonken eensgezind, gisteren in een bijeenkomst van de commissie Algemene Zaken. Die werd gehouden in de grootste zaal van de Stopera, voor een volle tribune en veel cameraploegen. Het eerste thema van gesprek: de consequenties van de moord op advocaat Derk Wiersum voor de stad.

Halsema belt bijna dagelijks met minister Grapperhaus van justitie, die onder andere kijkt naar verhoging van tipgeld. Onlangs sprak ze in Den Haag met Kamerleden: “Sommigen suggereerden dat wij in Amsterdam met de Franse slag handhaven. Wij willen welzeker handhaven, maar laat ons dan niet in de kou staan.”

De capaciteit binnen het Amsterdamse korps is al krap, tot 2023 is er onderbezetting. Politiecommissaris Jan Pronker was in uniform aanwezig, en vertelde dat sinds de moord ‘zeer veel rechercheurs continu met opsporing bezig zijn’. Daarbij krijgen zij steun van de landelijke en andere eenheden. Deze klopjacht, plus uitdijende beveiliging voor tientallen personen die het risico op liquidatie lopen, heeft volgens Pronker tot gevolg dat er minder politie is voor andere opsporingszaken, de binnenstad, evenementen en wijkbureaus. “Zo veel rek is er niet.”

Halsema vindt dit heel zorgelijk: “Het water staat ons echt aan de lippen”. Zij wil op korte termijn betere uitwisseling van informatie, ‘desnoods via een noodwet’. Want als in de strijd tegen de drugsmaffia de recherche de achterkant van bedrijven wil bekijken, zijn er vaak problemen bij inzage van data van fiscus en Fiod.

Halsema prees de eenheid van de gemeenteraad. “Laten wij ons niet uit elkaar laten spelen in een laissez-faire-frame van Amsterdam”, riep ze op. “Wij willen allemaal optreden tegen de drugseconomie. We mogen de misdaad de stad niet laten saboteren of verlammen.”

Halsema onder vuur vanwege wapen zoon In dezelfde commissievergadering moest burgemeester Halsema zich verantwoorden voor haar communicatie nadat haar 15-jarige zoon in juli was gearresteerd met een wapen. Daarop kopte De Telegraaf dat het kind een gewapende inbreker was. “Bijzonder ontwrichtend”, aldus Halsema. Het OM maakte gisteren bekend dat hij een Halt-straf krijgt. Van inbraak of diefstal was geen sprake. Het wapen bleek een gas/alarmpistool. In een open brief aan de Amsterdammers sprak Halsema over een nepwapen, wat voor verwarring zorgde. Op vele raadsvragen hierover, zei ze dat de advocaat van haar zoon die term had gebruikt. Wat voor wapen het is, zei ze niet te weten. Zij hoorde er pas na zijn arrestatie over: “Dat had nooit in ons huis mogen liggen”.

