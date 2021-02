Halfblote mensen in de sneeuw

Dennis Coenraad maakte de foto van zijn huisgenoten. Hij woont in een woongroep in een heus landhuis vlak bij Utrecht en elke dag nemen ze gezamenlijk een frisse duik in de Kromme Rijn. Zo ook zondag. “We geven de stress van de dag weer terug aan de rivier”, aldus Coenraad. “Altijd als we uit het water komen, zitten we beter in ons vel.”

Bovendien is de duik ook een klein, symbolisch protest. De verbreding van de A27 zal een stuk van hun landgoed afsnoepen. Coenraad: “En daar zitten we niet op te wachten. Juist nu, tijdens de coronacrisis, zoeken we massaal de natuur weer op. Dat helpt depressies en stress te voorkomen en toch blijkt, zoals nu met de verbreding in het vooruitzicht, de natuur kwetsbaar.”

Fotoredacteur Celine Kroon koos de foto omdat deze eruit sprong tussen alle ingestuurde landschapsfoto’s en stillevens. “De foto is heel vrolijk en niet saai: de opwinding is voelbaar. Bovendien contrasteren de halfblote mensen prachtig met de witte sneeuw. Het lijkt een beetje op zo’n oud-Hollands schilderij, met de sneeuwpret. Ik werd er erg blij van.”

