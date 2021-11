Half Nederland noemt zich flexitariër

Nederlanders lopen in Europa voorop in het voornemen om minder vlees te eten. In een onderzoek naar eetpatronen omschrijft 42 procent zichzelf als flexitariër, slechts 48 procent noemt zich nog een vleeseter.

Over heel Europa zie je een brede trend naar meer interesse in vleesvervangers, concludeert het Smart Protein Project, dat werkt aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen, na opinie-onderzoek in tien Europese landen. Van alle ondervraagden zegt 46 procent het afgelopen jaar minder vlees te hebben gegeten. De meesten van hen verwachten dat komend jaar nog verder te verminderen. Ook zuivel is minder populair.

Plantaardige vleesvervangers zijn dan ook in opmars, al vertalen de flexitarische ambities zich niet één-op-één in de consumptie van vleesvervangers. Zo geeft 31 procent van de Nederlanders aan nu minstens een keer per week plantaardig vlees te eten. 59 procent noemt het waarschijnlijk tot extreem waarschijnlijk dat ze dit in de toekomst gaan proberen.

Het belangrijkste obstakel om meer plantaardige vleesvervangers te eten is de prijs, blijkt uit de rondvraag. “Onze goede intenties leiden niet automatisch tot ander eetgedrag”, zegt Veerle Vrindts van ProVeg Nederland, een van de partners in het onderzoek.

Vorige maand bleek uit de harde consumptiecijfers dat Nederlanders inderdaad minder vlees zijn gaan eten, maar op bescheiden schaal. Het vleesverbruik daalde vorig jaar met 1,9 kilo tot 75,9 kilo per hoofd van de bevolking.

