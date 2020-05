Hakenkruizen, een mannelijk lid: de gemeenteraad West Betuwe weet inmiddels ook wat Zoombombing is

De contouren van een mannelijk lid, het herhaaldelijk roepen van het scheldwoord ‘neger’, droedels van hakenkruizen: wat een vruchtbare vergadering moest worden over het nieuwe subsidiebeleid en de slechte wegen in de Gelderse gemeente West Betuwe, startte gisterenavond met een merkwaardig welkom aan zowel raadsleden als burgers die mochten meepraten.



Wat ging er mis? Omdat de gemeenten waaruit West Betuwe bestaat – Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal – nog elk hun eigen subsidiebeleid hebben, dat nu moet worden samengevoegd, hechtte de gemeente aan de inspraak van burgers. Voorafgaand aan de vergadering riep zij daarom inwoners op om mee te praten: een maximum van honderd mensen zou worden toegelaten tot Zoom.

Vervolgens plaatste de gemeente op haar website en sociale media platforms een link naar de online bijeenkomst. “Zo kunt u direct meedoen met de vergadering”, aldus de gemeente. “Wij vragen u deze link alleen te gebruiken als u ook daadwerkelijk mee wil praten.”

Gemakkelijke toegang voor trollen

Op zo’n openbare link zit geen wachtwoord, dus is het gemakkelijk voor ongenode gasten om in te breken en te trollen. Ook als een link naar een openbare vergadering alleen intern wordt gedeeld, kunnen onbekenden toegang krijgen door het ‘zoomnummer’ in de link naar de vergadering te raden.

Dat gebeurde eerder al op het Erasmus college in Zoetermeer, waar scholieren ineens pornobeelden te zien kregen. ‘Zoombombing’ heet dit fenomeen. Ook internationaal komt het veelvuldig voor, nu door de lockdowns wereldwijd het gebruik van Zoom explosief is toegenomen.

Hoe populairder Zoom werd, hoe meer omstreden het raakte. Zo werd bekend dat je Windows-wachtwoord in verkeerde handen kan komen als je op een verkeerd linkje klikt, en bleek het bedrijf data te delen. Een aandeelhouder sleepte Zoom voor de rechter omdat het zwakke plekken in de beveiliging zou hebben verzwegen.

Naar aanleiding van de ‘zoombombing’ startte de hoofdaanklager van de staat New York een onderzoek naar het bedrijf en bepaalde gisteren dat het bedrijf meer moet doen om dit te voorkomen. Het bedrijf werkt op dit moment aan verbeterde online veiligheid.

Wat er in West Betuwe nou precies is gebeurd, zoekt de gemeente nu nog uit, aldus een woordvoerder vrijdagmorgen. De gemeente komt later vandaag met een reactie. Het was gisteren de eerste keer dat het misging met inspraak in een digitale gemeenteraadsvergadering, laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten weten (VNG).

Inspraak in tijden van corona

“Gemeenten zij nog erg aan het zoeken en wennen als het gaat om online vergaderen”, zegt een woordvoerder. “Op het moment dat je participatie organiseert als gemeente, brengt dat hoe dan ook risico’s met zich mee. Je betrekt externen bij een vergadering, dus dan is de kans dat er een vreemde snuiter tussenzit, groter.” In principe verschilt dat niet heel veel van een schreeuwer op de publieke tribune, aldus een woordvoerder.

Andere gemeenten kiezen voor een meer gecontroleerde manier van inspraak. Zo moeten zij zich in Castricum vooraf melden en krijgen dan toegang tot een beveiligde Zoom-vergadering. In Hilversum kunnen insprekers óf een brief sturen óf op afstand van elkaar op gemeentelaptops in de raadszaal hun zegje doen.

Sowieso maken veel gemeenten hun vergaderingen openbaar door een livestream van het digitale samenzijn op de website te plaatsen, zo kunnen burgers wel meekijken, terwijl ze niet participeren. Wel kunnen ze onderwijl de griffie een mail sturen met een reactie of inbreng.

De vraag is of gemeenten überhaupt Zoom wel moeten gebruiken. Diverse universiteiten deden het al in de ban vanwege de aanhoudende problemen. De VNG legt gemeenten geen eisen op wat betreft het gebruik van online vergaderprogramma's, zegt de woordvoerder.

“Elk systeem kent een bepaald risico", zegt zij. Allemaal maar weer naar de raadszaal dan? “Nee”, zegt ze. “Wij zouden het betreuren als het incident in West Betuwe een afschrikkend effect zou hebben op gemeenten en dat er weer voor wordt gekozen om fysiek te vergaderen.”

