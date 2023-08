Hagenaar mag niet meer met zakmes over straat, maar hoe zinvol is een verbod?

Op een steenworp van het ministerie van justitie en veiligheid werd in juni een medewerkster van een Albert Heijn-supermarkt doodgestoken. Het was het zoveelste steekincident in Den Haag dat in korte tijd het landelijke nieuws haalde. De maat is vol, klonk het op het stadhuis. Via de Algemene plaatselijke verordening (APV) voert de gemeente nu een algeheel messenverbod in.

“Er zijn de laatste tijd veel steekincidenten in de stad, soms met dodelijke afloop”, zegt Rachid Guernaoui, raadslid van Hart voor Den Haag. Zijn motie voor een verbod kreeg bijna unanieme steun. “Vooral onder jongeren is messenbezit een probleem.”

Binnenkort mogen Hagenaars niet meer zonder goede reden met een zakmes, keukenmes of ander ‘gebruiksmes’ over straat. Hoognodig, vindt burgemeester Jan van Zanen. ‘Juist het dragen van gebruiksmessen tast in toenemende mate de openbare orde aan’, schrijft hij in een brief. Wel maakt de gemeente hier en daar een uitzondering. ‘Het gebruik van een mes bij het nuttigen van een maaltijd op een terras moet, bijvoorbeeld, mogelijk blijven.’

Wet aangescherpt

Den Haag volgt het voorbeeld van Amsterdam, dat in juli een messenverbod in de hele stad invoerde. Volgens burgemeester Femke Halsema helpt het dat er voortaan ‘een duidelijke, uniforme norm’ is. Ook Rotterdam, Groningen en enkele andere gemeenten hanteren een vergelijkbaar verbod.

De gemeenten lopen hiermee vooruit op landelijke wetgeving. Op aandringen van burgemeesters gaat het ministerie van justitie en veiligheid de Wet wapens en munitie aanscherpen, zodat ook alledaags snijgereedschap als aardappelschilmesjes onder het wapenverbod valt. Daarnaast wil het ministerie de verkoop van messen aan jongeren aan banden leggen, zoals nu al het geval is met alcohol en tabak.

“Alles wat helpt in de strijd tegen messen, steekwapens en al die andere ellende wil ik graag inzetten”, zei burgemeester Van Zanen onlangs in een raadsvergadering. De Haagse politie is blij met de stap. “We maken ons al langere tijd zorgen over het toenemende bezit en gebruik van messen door jongeren”, aldus een woordvoerder. Of de maatregel het werk van agenten vergemakkelijkt, vindt de Haagse politie echter lastig in te schatten.

Heeft een verbod zin?

Raadslid Guernaoui verwacht dat het verbod een verschil gaat maken, ook al blijft preventief fouilleren uit den boze. “De politie krijgt een extra middel om jongeren met een mes op zak aan te pakken. Wanneer jongeren worden gefouilleerd omdat ze iets hebben uitgespookt, kan het nu zo zijn dat de politie messen vindt die niet verboden zijn. Dat zijn ze straks wel.”

De ervaring in Groningen, waar sinds maart een totaalverbod geldt, leert anders. Een half jaar later hebben politie en handhavers nog nooit van de APV-bepaling gebruikgemaakt, zegt een gemeentewoordvoerder. “Tot dusver konden messen altijd op grond van de Wet wapens en munitie in beslag worden genomen. Dat is een belangrijke les: ook met de huidige wetgeving kunnen we optreden tegen wapenbezit.”

Frank Weerman, bijzonder hoogleraar jeugdcriminologie in Rotterdam, kan de gemeenten wel begrijpen. “Maar ze moeten er niet te veel van verwachten. Uit onderzoek weten we dat verbieden en preventief fouilleren geen wondermiddel zijn.”

‘Er is meer nodig dan een verbod’

Samen met collega’s deed Weerman onderzoek naar wapenbezit en -gebruik onder Rotterdamse jongeren. Gevoelens van onveiligheid bleken de voornaamste reden om een mes te dragen. Wellicht schrikt een verbod sommigen af. “Maar met jongeren die wapens ook daadwerkelijk gebruiken is meestal meer aan de hand. Aan die achterliggende problemen doe je niet zoveel met een wapenverbod. Er is meer nodig.”

Jongerenwerk, bijvoorbeeld. Maar daarop is behoorlijk beknibbeld, zegt Bianca Boender, voorzitter van branchevereniging BVJong. “In Nederland zijn maar tweeduizend kinder- en jongerenwerkers, veel te weinig. Daarnaast zijn veel jongerencentra wegbezuinigd.” En dat, zegt ze, terwijl rolmodellen in de wijk veel ellende kunnen voorkomen. “Het is beter om vanuit zo’n vertrouwde relatie met jongeren over wapens te praten.”

Wel gaat van een messenverbod een duidelijk signaal uit, stelt Boender. Ze vergelijkt het met de campagne Nix18 tegen alcoholgebruik onder minderjarigen. “Zo’n verbod leidt tot gesprekken. Daar kunnen jongerenwerkers weer op inspringen.”

Welk mes mag je op zak hebben? Het dragen van steekwapens als stiletto’s en vlindermessen is bij wet verboden. Dat geldt ook voor opvouwbare messen die langer zijn dan 28 centimeter of meerdere snijkanten hebben. Met gebruiksmessen, zoals zakmessen en keukenmessen, mag men wel over straat, tenzij kan worden aangenomen dat de eigenaar er kwaad mee in de zin heeft. De politie mag het mes dan in beslag nemen. Steeds meer gemeenten verbieden ook alledaagse messen. Alleen met een duidelijk en legitiem doel mogen inwoners die nog op zak hebben. Te denken valt aan een zakmes voor de scouting, een stanleymes van een klusjesman of bestek op een terras. Messen die nog in de verpakking zitten, zijn evenmin verboden. Op illegaal messenbezit staan geldboetes.

