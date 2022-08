Had een vergunning het dodelijke ongeluk bij de Highland Games in Geldrop kunnen voorkomen?

Was de dood van een 65-jarige man in Geldrop botte pech of had het fatale ongeluk voorkomen kunnen worden? De man kwam zondag om het leven toen hij werd geraakt door een soort hamer die bij een traditioneel spel werd weggeslingerd. Hij was een toevallige passant op Landgoed Kasteel Geldrop waar op een ander grasveld, gescheiden door een heg, het Nederlands Kampioenschap Highland Games werd gehouden.

Dat is een uit Schotland overgewaaid evenement met allerlei atletische onderdelen zoals touwtrekken en de zogeheten hammer throw. Bij dat hamerslingeren ging het mis. Uit getuigenverslagen blijkt dat een deelnemer aan het NK uit balans raakte en de hamer met lange steel over de heg slingerde, waar het zware projectiel de man dodelijk raakte.

Een tragisch ongeluk. Maar inmiddels is duidelijk dat voor deze Highland Games geen evenementenvergunning was verstrekt. De vraag is hoe dat kan. Op de dag van het ongeval beweerde de gemeente nog dat voor het terrein bij het kasteel een ‘permanente evenementenvergunning’ geldt, maar die veronderstelling bleek later niet te kloppen.

Geen check uitgevoerd

Als er wel een vergunning was aangevraagd dan had de gemeente een check uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre er maatregelen nodig zijn om de veiligheid tijdens het evenement te garanderen.

Dat wil niet zeggen dat er bij dit evenement ook maatregelen hadden moeten gelden. Uit een rondgang van Omroep Brabant blijkt dat gemeenten verschillend omgaan met deze Highland Games, die vaker zijn georganiseerd. In Borsele (Zeeland) was in 2019 wel een evenementenvergunning nodig omdat uit analyse bleek dat deze games de nodige risico’s met zich meebrengen. In datzelfde jaar vond het NK plaats in Bergen op Zoom. Daar werd toen ook een vergunning voor afgegeven.

Maar in Hulst (ook Zeeland) en Den Bosch was er geen vergunning aangevraagd voor een vergelijkbaar evenement. Een melding bij de gemeente was voldoende omdat het evenement in bijvoorbeeld Hulst juist niet als risicovol werd ingeschaald.

Wie wanneer een evenementenvergunning moet aanvragen is in Nederland niet bij wet geregeld. Gemeenten voeren hierop hun eigen beleid. Een voorbeeld: voor de grote vreugdevuren op het strand van Scheveningen hoefden organisatoren eerder geen vergunning aan te vragen. Pas toen het in 2019 bij dit evenement misging en een vonkenregen veel schade aanrichtte veranderde de gemeente Den Haag dit beleid.

Ook met een vergunning kan het vreselijk misgaan

Maar ook met een vergunning kan het bij een evenement vreselijk misgaan. In Haaksbergen vielen drie doden en 28 gewonden bij een ernstig ongeluk met een monstertruck. Daar had het evenement wel een vergunning maar het proces van vergunningverlening was zo gebrekkig dat er onvoldoende oog was voor veiligheidsrisico’s, oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid later.

De chauffeur van die monstertruck werd later tot 15 maanden cel veroordeeld omdat hij, los van een vergunning, had moeten constateren dat het evenement onveilig was georganiseerd. Ook de organiserende stichting en de gemeenten werden op de vingers getikt. Een kanttekening: het hamerslingeren in Geldrop is van een andere orde dan stunten in een monstertruck.

Onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen hoe de gemeente Geldrop-Mierlo bij de permanente vergunning kwam en of iemand steken heeft laten vallen in aanloop naar deze Highland Games. Ook de recherche doet onderzoek naar de dood van de man.

