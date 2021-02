Haarstylist Marlou den Dekker verkoopt nu stamppotpakketten: ‘We proberen de moed erin te houden’

Het regent in de Noordoostpolder. Zwarte kleigrond glimt vettig in de miezer. In Kraggenburg is alleen de postbode op straat. Ze duwt haar handkar met brieven voorbij haarstudio Geniet. De zaak is gesloten maar binnen is beweging. Eigenaresse Marlou den Dekker (zwarte leren rok, zwarte coltrui) staat voor een spiegel en schikt haar lokken. Een paar keer per week is ze hier, zegt ze, om de administratie bij te houden en om te klussen. “We zijn aan het behangen en de kantine aan het verven.”

Omdat kappers een ‘niet-medisch contactberoep’ hebben, mogen ze al weken niet werken. “Toen we hoorden dat de salon dicht moest, hebben we alle afspraken naar voren gehaald”, zegt Den Dekker (35). “We hebben de hele avond gewerkt, tot in de nacht.” Klanten brachten hapjes en drankjes mee, het was bijna feestelijk.

Tijdschriften van december

Inmiddels is de lol er wel af. De koffiemachine staat stil, de tijdschriften in het rek dateren van december. “We proberen de moed erin te houden”, zegt Den Dekker, terwijl voor de winkelruit een vaste klant verschijnt. De vrouw klopt aan voor een praatje. Nee, moet Den Dekker haar meedelen, haar favoriete haarmelk is momenteel niet leverbaar. Maar het alternatief is ook heel goed en heel prettig, is wel ietsje duurder, maar je doet er ook langer mee. De vrouw besluit dat ze het nog maar even aanziet.

“Soms kom ik klanten tegen en denk ik: ach, wat sneu”, zegt Den Dekker. Desgewenst kan ze een wenkbrauwsetje of een thuiskit bezorgen, maar verder kan ze weinig betekenen. En dan ziet ze op tv voetballers met snelle, strakke coupes. “Dan zeg ik tegen mijzelf: erger je niet, verbaas je slechts.”

Ludieke actie

Pasgeleden liet ze haar vier medewerksters naar de zaak komen. “De meiden dachten dat ik ze zou ontslaan, maar dat is het laatste wat ik wil.” Den Dekker wilde juist samen een plan smeden, een ludieke actie om wat inkomsten te genereren. Frikadellen verkopen, opperde een van de kapsters. Maar nee, dan heb je een horecavergunning nodig, en bovendien verkoopt de buurman van snackbar ’t Hoekje ze al. Ze kwamen, vertelt Den Dekker, op hutspot.

“Wacht even”, zegt ze. Bij de deur meldt zich weer een klant. Dat de salon is gesloten, ervaart ze als een nachtmerrie, laat de vrouw weten. Den Dekker beschouwt het als een compliment.

Hutspot, dus. Stamppotpakketten, met aardappelen, wortelen en uien van lokale boeren en worst van de plaatselijke slager. De belangstelling, zegt Den Dekker geroerd, is overweldigend, meer dan vierhonderd bestellingen. Op haar telefoon laat ze de foto’s zien die haar klanten haar sturen: Hollandse pot in de pan, een worst op het bord.

Ze heeft geen idee, verzucht Den Dekker, wanneer haar salon weer open mag. “Dat is lastig.” Maar dan denkt ze aan die vriendin, die haar moeder verloor aan corona. “Ik ben gezond, ik mag niet klagen.”

