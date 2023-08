Haagse strandtent mag, mits energieneutraal, blijven staan maar natuurbeschermers vrezen voor de rust

Van de gemeente mogen Haagse strandtenten straks permanent blijven staan, mits ze energieneutraal zijn. Natuurbeschermers vrezen verstoring van de rust op het strand. ‘Voor je het weet is het een boulevard.’

Ieder najaar breekt Richard Arnold zijn strandpaviljoen af. Elk voorjaar bouwt hij het weer op. “Met vervoer en opslag erbij kost dat algauw een ton. Probeer dat maar eens terug te verdienen in een zomerseizoen als dit”, zegt hij met een misprijzende blik op de grijze lucht. Hij zit achter een kop koffie in strandtent La Cantina, gelegen op de kop van het Haagse Zuiderstrand, de rustige tegenhanger van Scheveningen. Een vaste prik voor veel strandgangers, surfers en bewoners van Duindorp.

Het bouwsel gaat al bijna dertig jaar mee. Liever zet Arnold er een permanente strandtent voor in de plaats die ook ’s winters open is. Op een schildersezel heeft hij het ontwerp uitgestald van een modern paviljoen van hout en glas, gasloos en uitgerust met warmtepomp, zonnepanelen en sedumdak. Het moet op houten palen komen te staan, zodat de zandverstuiving zo min mogelijk wordt gehinderd. “Het zand kan er onderdoor waaien.”

Arnolds plan is precies wat de gemeente voor ogen heeft. Momenteel mogen slechts vier Haagse strandtenten overwinteren. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft mogen ze dat straks allemaal, mits ze aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. Het college wil zo de stikstofuitstoot van het op- en afbouwen beperken en ondernemers de kans geven hun paviljoen energieneutraal te maken. Wel moeten de meeste strandtenten ’s winters dicht blijven.

Koerswijziging

Het is nog maar een voorzetje, maar de beoogde koerswijziging maakt de tongen los. Strandondernemers zijn verheugd, zegt Martin Wörsdörfer, voorzitter van de Vereniging van Strandexploitanten Scheveningen. “Zij willen graag investeren in verduurzaming, maar dat kan alleen als ze permanent mogen staan. Je kunt moeilijk elk jaar opnieuw zonnepanelen laten installeren.”

Natuurorganisaties zijn echter verbolgen. “Dit plan gaat dwars tegen de gemaakte afspraken in”, zegt Marc Janssen, voorzitter van Stichting Duinbehoud. “Op Scheveningen mogen ze doen wat ze willen, maar op het Zuiderstrand moet het open kustlandschap worden behouden.” Dat is niet alleen in het belang van de natuur, stelt hij, maar ook van de zeewering. In de winter kunnen de duinen nu nog ongestoord aangroeien.

Strandtent La Cantina op het Zuiderstrand. Beeld Phil Nijhuis

In ruil voor verduurzaming wil het Haagse college meer bedrijvigheid toestaan. Ondernemers worden aangemoedigd hun aanbod, nu vooral horeca, te verbreden met bijvoorbeeld werkplekken en overnachtingen. Op den duur zouden meer strandtenten het hele jaar open mogen zijn.

Commerciële trekjes

“Het is een glijdende schaal”, vreest Hanneke van den Eertwegh, die vlak bij het Zuiderstrand woont en actief is bij de Partij voor de Dieren. “Zo’n permanente strandtent zal best gezellig zijn, maar voor je het weet is het een boulevard – en die hebben we al.” Nu al vertoont het Zuiderstrand trekjes van privatisering, zegt ze. Zo is een stukje strand zes weken afgesloten vanwege het WK zeilen. “En op andere momenten is het strand dicht voor een circusshow of festival.”

Of dit allemaal mag, is volgens jurist Van den Eertwegh zeer de vraag. Ze verwijst naar de oorspronkelijke huurovereenkomst tussen het Rijk en de gemeente die ze via een informatieverzoek boven tafel kreeg. “Eigenlijk zijn op het strand alleen losse houten constructies toegestaan, geen commerciële exploitatie zoals nu.” De huidige bebouwing, erkent ook het Rijksvastgoedbedrijf in een nota, staat ‘op gespannen voet met dat wat er privaatrechtelijk is toegestaan’.

Ook op Scheveningen klinkt gemor. Horecaondernemers op de boulevard vrezen voor hun winterse omzet, toch al geen vetpot, als meer strandtenten het hele jaar open zijn. Zo’n vaart zal het niet lopen, sust Wörsdörfer namens de strandexploitanten. “Van sommigen hoeft het niet. Het gaat echt om flinke investeringen. En dan is nog niet gezegd dat ze jaarrond opengaan.”

Op het Zuiderstrand wagen deze ochtend alleen een paar surfers en doorgewinterde zwemmers zich in zee. Binnen bij La Cantina is eigenaar Arnold niet onder de indruk van de bezwaren vanuit de natuurhoek. “Dat zijn een handjevol mensen. Daar staan duizenden mensen tegenover die ’s winters een bakkie op het strand willen drinken.”

Lees ook:

Met je voeten in het zand in het binnenland, strandpaviljoens bezig aan opmars

Nooit meer in de file naar de kust. Om op een strandstoel te liggen met een piña colada in je hand, hoef je niet meer naar de Noordzeekust. Het aantal strandpaviljoens buiten de kustgebieden is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen, zo blijkt uit een publicatie van horeca-adviesbureau Van Spronsen & Partners.