Haagse ggz-instelling voert ‘patiëntenpauze’ in: zo'n honderd mensen per week kunnen niet op de wachtlijst

Sinds vorige maand heeft ggz-aanbieder Parnassia Groep de toestroom van patiënten op twee locaties in Den Haag een halt toegeroepen. De ggz-instelling wil eerst de duizend patiënten die nu al op de wachtlijst staan helpen.

Zo'n honderd mensen per week moet de instelling daarom teleurstellen, meldde de NOS dinsdag. Maar, benadrukt woordvoerder Koen Burgerhout, het gaat daarbij alleen om mensen met klachten die vaak voorkomen in de ggz, ‘zoals lichte depressiviteit en ADHD’. Zij zouden normaal gesproken al op een wachtlijst komen te staan, maar ook dat wil Parnassia Groep nu liever niet meer.

Patiënten moesten vijf weken wachten. ‘Onacceptabel’

Alle andere zorg gaat wel door. Voor crisisbehandeling, zware en complexe psychische klachten, ouderen- en verslavingszorg kunnen patiënten nog steeds terecht. “We hebben alleen voor mensen met veelvoorkomende klachten nu even op de pauzeknop gedrukt.”

Volgens Parnassia Groep zou het zonder die pauzeknop langer dan vijf weken duren voordat mensen met een behandeling konden starten. “Dat vinden we niet acceptabel. Het is voor mensen echt van belang dat ze snel hulp krijgen.”

Parnassia Groep voert de instroompauze in omdat de instelling kampt met grote personeelstekorten. Op de twee locaties waar de tijdelijke stop is ingevoerd, is er een tekort van 35 zogeheten regiebehandelaren. Een regiebehandelaar kan een klinisch psycholoog, psychiater of ggz-psycholoog zijn. Op de twee locaties waar de pauze wordt ingelast, werken er in totaal 190.

Alle instellingen vissen in dezelfde vijver

Voor mensen met lichte klachten zijn er in tegenstelling tot patiënten met complexe problematiek meer alternatieven. “Er zijn meer instellingen die deze mensen kunnen helpen. En soms kan ook online hulp een prima uitkomst bieden.”

Ondanks dat Parnassia Groep hoopt de instroom in september weer op te pakken, wijst Burgerhout er wel op dat de personeelstekorten al langer een probleem zijn. “Er is al veel langer schaarste aan gespecialiseerde behandelaars. En alle instellingen vissen in dezelfde vijver.” Ook in de hele organisatie is er een tekort aan behandelend personeel. Naast de 700 zorgpersoneelsleden die in de Randstad al voor Parnassia Groep werken, zou de instelling er het liefst nog 130 bij willen.

Burgerhout legt uit hoe het tekort heeft kunnen ontstaan: “ Wij vragen als ggz-instelling ook aan behandelaars om crisisdiensten en nachtdiensten te doen. Bovendien zijn er administratieve lasten. Daar gaat een kwart van de tijd aan op. Deze professionals hebben veel mogelijkheden. Ze willen vaak gewoon mensen behandelen. Als je voor jezelf begint, heb je minder administratie en misschien meer reguliere werktijden.”

Ook opleidingsplekken vormen een probleem. “Er zijn in Nederland genoeg basispsychologen. Maar er is een tekort aan opleidingsplekken voor ggz-psychologen. En die moeten om door te stromen naar klinische psychologie wéér een nieuwe opleidingsplek zien te vinden.”

Landelijk probleem

De problemen in de ggz zijn niet beperkt tot Den Haag. In 2019 bleek uit onderzoek van Trouw dat vrijwel alle ggz-instellingen vacatures open hebben staan. In totaal ging het om zo'n 2400 banen. Veel ggz-instellingen zijn door het nijpende tekort aan handen gedwongen om uitzendkrachten en dure zzp'ers in te huren.

Door corona is de vraag naar personeel verder toegenomen, zegt de Nederlandse ggz, de brancheorganisatie voor ggz-instellingen. Op het moment zijn er zo'n 2000 moeilijk te vervullen zorgvacatures, functies die al langer openstaan.

Koen Burgerhout van Parnassia Groep denkt dat er naast een oplossing voor het tekort ook meer zal moeten worden gedaan aan preventie. “We moeten met zijn allen voorkomen dat mensen deze klachten gaan ontwikkelen.” Ook hoopt hij dat mensen zullen beseffen dat werken in de ggz ook leuk is. “Er is veel druk, maar we doen echt mooi werk. Je kan echt het verschil maken in het leven van mensen.”

