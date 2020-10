Haagse café-eigenaar vindt de ophef onterecht: jongeren stonden hooguit een paar minuten op het Plein te hossen

Er draaide een dj en een groep jongeren begon spontaan, dicht elkaar staand, te hossen. Ze zijn gemaand om te gaan zitten, de muziek is meteen stopgezet, aldus Prins tegenover radio West, en het incident duurde niet meer dan enkele minuten.

Beelden die de Engelse televisie van feestende jongeren op het Plein verspreidde, zijn niet meer dan een momentopname, zegt Prins. Ze veroorzaakten niettemin veel ophef. Café Luden is gevestigd tegenover het gebouw van de Tweede Kamer, waar op dat moment gedebatteerd werd over de aangescherpte coronamaatregelen.

Horeca-ondernemer Prins ontkent dat boa’s en politie omstreeks 22.00 uur het feest hebben stilgelegd, zoals de gemeente Den Haag in een persbericht meldde. Volgens hem heeft hij de muziek om 21.30 uur laten stoppen. Toen ontstond er wel enige chaos: heen- en weergeloop van mensen die hun gelag wilden betalen. Prins zegt zelf naar politiemensen te zijn gestapt, die op het Plein aanwezig waren.

Het lege terras van café Luden op het Plein in Den Haag. Beeld ANP

De burgemeester en de minister spraken er schande van

Burgemeester Van Zanen van Den Haag, minister Bijleveld van het eveneens op het Plein gevestigde ministerie van defensie, Kamerleden en Koninklijke Horeca Nederland spraken schande van de dansende jongeren in het etablissement. “Deze mensen hebben lak aan de hardwerkende mensen in de zorg, de patiënten die op de ic liggen of wiens operatie wordt uitgesteld”, aldus Van Zanen.

Luden heeft sinds drie jaar in de winter het terras overdekt met parasols met zeilen, waardoor het partytenten lijken. Op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond draait een dj muziek. Prins zegt zich steeds zorgvuldig te hebben gehouden aan de coronamaatregelen. Zijn gasten moeten blijven zitten. Dat het toch fout ging, wijt hij aan een combinatie van verkeerde muziek, afscheid van de horeca en emotie.

Burgemeester Van Zanen zal het incident laten onderzoeken, waarna bekeken wordt welke maatregelen de gemeente tegen Luden en zijn bezoekers kan nemen.

Het Plein in Den Haag was niet de enige plek waar jongeren even losgingen. RTV Rijnmond plaatste op zijn website een filmpje van zingende en aan elkaar hangende jongeren in de Witte de Withstraat om tien uur woensdagavond, het moment dat de horeca voor vier weken moest sluiten.

Lees ook:

Nu de horeca op slot gaat is de hele keten de klos

Als er een café of restaurant moet sluiten, zit daar een hele keten achter die ook de dupe is. Wat betekent de nieuwe lockdown voor de leveranciers aan de achterdeur?