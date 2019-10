Haagse burgemeester: Van het risico op een vonkenregen wist ik niet af

Het spoeddebat over de corruptieaffaire rond Groep de Mos eindigde woensdag om 1.30 uur, terwijl u wist dat donderdag het OvV-rapport zou volgen. Kon u de slaap een beetje vatten?

“Blijkbaar heb ik een hele goede biologische klok. Ik werd gewoon om zeven uur wakker en heb gedaan wat ik altijd doe: een half uur roeien op de roeimachine.”

Het rapport is zeer kritisch. Ik citeer: ‘Afspraken zijn niet gehandhaafd. De gemeente hield geen toezicht op het ontsteken van het vuur. De gemeente drong aan op naleving van afspraken, maar koos ervoor om aan schending geen consequenties te verbinden.’

“Ik heb mij gebaseerd op een rapport dat zei: er zijn twee gevaren. Het omvallen van de stapel en de hittestraal. Ik ben ervan uitgegaan dat als we de hekken wijder zouden zetten, de vuren feestelijk en veilig konden verlopen. Van het risico op een vonkenregen wist ik niet af.”

Er waren toch waarschuwingen van burgers en een voorstel van de experts van Efectis om onderzoek te doen?

“De vonken waarvoor men waarschuwde waren vonken die op de grond vallen en doven. Op Scheveningen was sprake van hele andere vonken. Het was een vuurspuwende massa die begon als sneeuw, hagel werd, en eindigde met hele grote brokstukken. De mail van Efectis met een voorstel voor nader onderzoek kwam eind november, begin december binnen. Dan is het te laat voor meer onderzoek.”

Waarom greep u niet in op de ochtend nadat de bouwers stiekem weer aan het stapelen waren geslagen?

“In de nacht hebben bouwers uit Duindorp extra pallets aangevoerd. Ik heb toen de afweging gemaakt dat het niet proportioneel was om daar met de ME op af te gaan. Het is donker, het is nat, er is zand waar je doorheen moet. De volgende dag dacht ik: als je de hekken wijder zet, dan kan het feestelijk en veilig. Ik heb mij daarbij gebaseerd op een rapport van Efectis.”

Het was wel duidelijk dat de torens te hoog waren.

“Dat is absoluut waar. Maar omdat we voorzorgsmaatregelen hadden genomen tegen het omvallen en de hittestraling, vond ik het niet proportioneel om te handhaven op die extra pallets.”

U vond de te hoge stapels op zich geen probleem?

“Het gevaar was te groot, ook de volgende dag. Stel dat de bouwers de pallets er niet vanaf zouden willen halen, dan had ik alsnog handhavers bovenop die stapel moeten sturen. Met het risico dat er mensen vanaf vallen.”

Groep de Mos vraagt om uw aftreden, veel andere partijen stellen uw positie ter discussie. Wat betekent dit voor u?

“Donderdag is er een raadsdebat en als ik de Haagse raad ken, wordt het pittig. Ik ga er met open vizier in. Dat betekent: ja, ik heb er vertrouwen in.”

