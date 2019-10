Haagse burgemeester Krikke stapt op na vreugdevuurdebacle

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag houdt ermee op, zo maakte ze zondag bekend in een videoverklaring op Instagram. Zij kwam onder vuur komen te liggen na harde conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verloop van de afgelopen nieuwjaarsnacht.

Toen trok een regen van vonken over Scheveningen door uit de hand gelopen vreugdevuren. De gemeente probeerde de jaarlijkse traditie van de vreugdevuren in goede banen te leiden, maar liet de zaak ook op z’n beloop om ‘de lieve vrede’ te bewaren, zoals de Raad het omschrijft.

Daardoor kon de brandstapel van afgelopen jaar ook hoger worden dan afgesproken, waarna het uit de hand liep. Deze week zou Krikke over het debacle praten met de gemeenteraad. Dat debat zei ze met ‘open vizier’ tegemoet te treden. Nu laat ze in haar verklaring weten dat het ‘beter is die figuurlijke helm af te zetten’.

Het was een bewogen week voor het college in Den Haag, met het rapport over de vreugdevuren, en omdat bekend werd dat het Openbaar Ministerie twee wethouders van Groep De Mos, Richard de Mos en Rachid Guernaoui, verdenkt van het tegen betaling regelen van vergunningen. De coalitie knapte woensdag.

De commotie heeft de verhoudingen op scherp gezet, zegt Krikke in haar toelichting op Instagram. En het aanstaande debat met de gemeenteraad over de vreugdevuren, zegt de burgemeester, wordt al in alle hevigheid gevoerd op sociale media. “En dat spitst zich steeds meer toe op mijn toekomst.”

Het debat over háár toekomst zit ‘het debat over de toekomst van Den Haag in de weg’, stelt ze in het filmpje. “Ik kan dan ook niet anders dan hetzelfde doen als wat ik van mijn wethouders heb gevraagd, namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten.”



Met hart en ziel

Het besluit valt de burgemeester zwaar, zegt ze met gebroken stem. “Ik heb zojuist de commissaris van de koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest”, aldus Krikke.

De commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, laat in een reactie weten dat Krikke een ‘pijnlijk en dramatisch besluit’ heeft genomen. “Ik heb respect daarvoor en voor het werk dat ze de afgelopen 2,5 jaar met hart en ziel voor Den Haag heeft verricht.”

Krikke is sinds maart 2017 burgemeester en leidde nu ruim een jaar lang een opmerkelijke coalitie van Hart voor Den Haag/Groep De Mos, VVD, D66 en GroenLinks. In Den Haag wordt vanavond een collegevergadering belegd om te bespreken hoe het stadsbestuur nu verder moet.

Mogelijk wordt later op de avond bekend gemaakt wie de taken van Krikke tijdelijk overneemt. Meestal is dat de loco-burgemeester. Maar dat is in dit geval Richard de Mos, die door het justitiële onderzoek zijn taken vorige week al neerlegde. Later deze week wordt dan definitief bekend wie waarnemend burgemeester wordt.

Reacties

Vanuit de gemeenteraad druppelen inmiddels reacties binnen. Zo noemt fractievoorzitter Hanneke van der Werf van D66 Den Haag de beslissing van Krikke ‘begrijpelijk’, gelet op het kritische rapport. “Het debat moet gaan over de toekomst van de stad. Ze gaf aan met hart en ziel burgemeester te zijn geweest, dat hebben wij ook zo ervaren.”

Raadslid Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid noemt het aftreden van Krikke “een persoonlijk drama dat je niemand gunt”. Hij noemt haar beslissing onvermijdelijk. De PvdA laat weten begrip te hebben voor haar keuze. Fractievoorzitter Martijn Balster meldt op Twitter dat de stad Pauline gaat missen. “Ze is in korte tijd uitgegroeid tot een geliefde burgemeester die zich vol passie en overgave liet zien in elke wijk van Den Haag.”

Eerder in opspraak Het is niet de eerste keer dat Pauline Krikke in Den Haag onder vuur lag. Vorig jaar moest ze door het stof na een steekpartij op Bevrijdingsdag. Een Syriër stak drie willekeurige mensen op straat neer. Hij kreeg daar later tbs voor. Krikke zei kort na de steekpartij dat de dader bekendstond als ‘verwarde man’ en dat er geen signalen waren dat er meer aan de hand was. Later bleek dat de politie al onderzoek had gedaan naar mogelijke terreurplannen van de Syriër. Een motie van wantrouwen tegen Krikke kreeg niet genoeg steun in de gemeenteraad.

Lees ook:

Met Oudjaar liggen bijna alle burgemeesters onder vuur

In de rumoerige dagen voor Oudjaar koos Den Haag voor de lieve vrede, waardoor de bouwers van de brandstapel hun gang kunnen gaan. Burgemeester Krikke belooft de afgelopen week beterschap. Kan ze door, of moet ze stoppen, was toen al de vraag.

Vreugdevuren nog maar tien meter hoog? ‘Dan breekt de pleuris uit’

Den Haag legt op de vreugdevuren op het strand aan banden. Een klap in het gezicht van veel Duindorpers.